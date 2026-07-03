Pune Rain Alert : पुण्यात रात्रभर दमदार पावसाची हजेरी, जोर आणखी वाढणार; पुढील ३ दिवस रेड अलर्ट जारी

Heavy Rainfall Continues in Pune City and Surroundings : मॉन्सूनच्या पावसाने राज्यात सर्वदूर हजेरी लावली आहे. मागील दोन ते तीन दिवसांपासून पाऊस सुरू असून गुरुवारी रात्रीपासून संततधार सुरु आहे. शुक्रवारी सकाळीही पावसाने दमदार हजेरी लावली आहे. यामुळे धरणांतील पाणीसाठा वाढला असून पुणेकरांना पाणीटंचाईपासून तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान पुण्यात पावासाचा जोर वाढणार असून हवामान विभागाने पुण्याच्या घाटमाथ्यावर पुढील ३ दिवसांसाठी रेड अलर्ट जारी केला आहे. .गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून पुणे शहर आणि परिसरात पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. पुढील दोन ते तीन दिवस शहरात पावसाचा जोर आणखी वाढण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे. विशेषतः घाटविभागात काही ठिकाणी जोरदार ते अतिजोरदार पावसाचा अंदाज असल्याने घाटविभागाला पुढील तीन दिवसांसाठी 'रेड' अलर्ट जारी करण्यात आला आहे..Pune Rain Update : पुण्यात रात्रभर पावसाची संततधार, अनेक भागांत साचले पाणी; वाहतूक कोंडीने पुणेकर त्रस्त, वाहनांच्या लागल्या रांगा.शहरात गेले तीन दिवस पावसाची हजेरी कायम असल्याने कमाल तापमानात तब्बल पाच अंश सेल्सिअसची घट नोंदवली गेली आहे. गुरुवारी (ता. २) शहरात सकाळपासूनच पावसाची रिपरिप सुरू होती. रात्री उशिरापर्यंत सुरू असलेल्या या पावसामुळे अनेक सखल भागांत आणि रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचल्याचे चित्र होते. परिणामी, कामावरून घरी जाणाऱ्या नागरिकांची गैरसोय झाली. शहरातील अनेक भागांत वाहतूक व्यवस्था संथगतीने सुरू होती. गुरुवारी शहराचे कमाल तापमान २७ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २१.१ अंश सेल्सिअस इतके नोंदविण्यात आले..FAQs 1) पुण्यात सध्या पावसाची स्थिती कशी आहे? सध्या पुण्यात मुसळधार आणि सतत पाऊस सुरू असून पुढील काही दिवस तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे.2) रेड अलर्ट कोणत्या भागासाठी जारी करण्यात आला आहे? पुण्याच्या घाटमाथा आणि घाट विभागासाठी पुढील ३ दिवस रेड अलर्ट जारी आहे.3) पावसामुळे काय परिणाम झाले आहेत? सखल भागांत पाणी साचले, वाहतूक मंदावली आणि नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागला.4) तापमानात किती बदल झाला आहे? कमाल तापमानात सुमारे ५ अंश सेल्सिअसची घट नोंदवली गेली आहे.5) धरणांवर पावसाचा काय परिणाम झाला? धरणांतील पाणीसाठा वाढला असून पाणीटंचाईचा धोका कमी झाला आहे.6) पुढील काही दिवसांचा अंदाज काय आहे? पुढील २-३ दिवस पावसाचा जोर वाढणार असून काही भागांत अतिजोरदार पावसाची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.