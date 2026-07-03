पुणे

Pune Rain Alert : पुण्यात रात्रभर दमदार पावसाची हजेरी, जोर आणखी वाढणार; पुढील ३ दिवस रेड अलर्ट जारी

Pune Weather Update : पुण्यात गुरुवारी रात्रीपासून मुसळधार पावसाची संततधार सुरू असून शुक्रवारी सकाळीही जोर कायम आहे.मागील २-३ दिवसांपासून शहर आणि परिसरात पावसाची तीव्रता वाढलेली आहे.
Pune Rain Alert : पुण्यात रात्रभर दमदार पावसाची हजेरी, जोर आणखी वाढणार; पुढील ३ दिवस रेड अलर्ट जारी
Yashwant Kshirsagar
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Heavy Rainfall Continues in Pune City and Surroundings : मॉन्सूनच्या पावसाने राज्यात सर्वदूर हजेरी लावली आहे. मागील दोन ते तीन दिवसांपासून पाऊस सुरू असून गुरुवारी रात्रीपासून संततधार सुरु आहे. शुक्रवारी सकाळीही पावसाने दमदार हजेरी लावली आहे. यामुळे धरणांतील पाणीसाठा वाढला असून पुणेकरांना पाणीटंचाईपासून तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान पुण्यात पावासाचा जोर वाढणार असून हवामान विभागाने पुण्याच्या घाटमाथ्यावर पुढील ३ दिवसांसाठी रेड अलर्ट जारी केला आहे.

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