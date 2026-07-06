Pune Rains Disrupt Commute: पुण्यात मुसळधार पावसाने जनजीवन विस्कळीत; नोकरदार, गिग कामगारांची प्रवासात मोठी दमछाक

पुणे : शहरात रात्रीपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाने सोमवारी सकाळी जनजीवन विस्कळीत झाले. सकाळी कामावर जाण्यासाठी घराबाहेर पडलेल्या नोकरदारांना पावसाचा जोर, रस्त्यांवरील पाणी, वाहतूक कोंडी आणि संथ झालेली सार्वजनिक वाहतूक यामुळे मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला..अनेक ठिकाणी वाहनांच्या रांगा लागल्याने कार्यालयात वेळेत पोहोचणे अनेकांसाठी आव्हान ठरले. काही कर्मचाऱ्यांनी पर्यायी मार्गांचा अवलंब केला, तर काहींना पावसात चालतच प्रवास करावा लागला. दुसरीकडे, शहरातील खाद्यपदार्थ आणि विविध ऑनलाइन ऑर्डर ग्राहकांपर्यंत पोहोचविणाऱ्या गिग कामगारांचीही मोठी कसरत सुरू होती. मुसळधार पावसात भिजत, पाण्याने भरलेल्या रस्त्यांमधून वाट काढत आणि वाहतूक कोंडीचा सामना करत त्यांनी डिलिव्हरी सुरूच ठेवली. वेळेत ऑर्डर पोहोचविण्याचा दबाव, ग्राहकांच्या अपेक्षा आणि स्वतःच्या सुरक्षिततेची चिंता यामध्ये रोजीरोटीही सांभाळावी लागत असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली..अनेक नोकरदारांनी घरातून काम (वर्क फ्रॉम होम) करण्याची सुविधा नसल्याने प्रत्यक्ष कार्यालयात जाण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे सांगितले. तर गिग कामगारांसाठी पाऊस म्हणजे काम थांबविण्याचा पर्याय नसून अधिक जोखमीचा दिवस ठरतो. पावसामुळे डिलिव्हरीला उशीर झाला तरी त्याचा परिणाम त्यांच्या उत्पन्नावर आणि रेटिंगवर होण्याची भीती त्यांना सतावत असते..सकाळपासूनच मुसळधार पाऊस सुरू असल्याने घरातून नेहमीपेक्षा लवकर निघालो. तरीही वाहतूक कोंडी आणि रस्त्यावर साचलेल्या पाण्यामुळे कार्यालयात पोहोचायला जवळपास दुप्पट वेळ लागला. अशा परिस्थितीत कार्यालयात वेळेत पोहोचणे कठीण होते. अनेक ठिकाणी पादचारी मार्गही पाण्याखाली गेल्याने मोठी गैरसोय झाली.अमोल पाटील, नोकरदार.पाऊस असो किंवा उन्हाळा, ऑर्डर वेळेत पोहोचवावीच लागते. आज अनेक रस्त्यांवर पाणी साचले होते. वाहन हळू चालवावे लागते, त्यामुळे उशीर होतो. ग्राहकांनीही अशा वेळी थोडा संयम ठेवावा. आमच्यासाठी प्रत्येक डिलिव्हरी म्हणजे जोखीम पत्करून केलेले काम असते.रोहित शिंदे, डिलिव्हरी पार्टनर.वर्क फार्म होममुळे काही कर्मचाऱ्यांना दिलासा ःमुसळधार पावसामुळे शहरातील वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत झाल्याने अनेक खासगी कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना घरातून काम (वर्क फ्रॉम होम) करण्याची परवानगी दिली. विशेषतः आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना ऑनलाइन कामाची सुविधा उपलब्ध झाल्याने पावसात प्रवास करण्याचा त्रास टळला. त्यामुळे वाहतूक कोंडी, रस्त्यांवरील पाणी आणि वेळेचा अपव्यय यापासून त्यांची सुटका झाली. अनेक आयटी कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत ऑनलाइन पद्धतीने कामकाज सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे कार्यालयीन कामकाजावर फारसा परिणाम झाला नाही. मात्र उत्पादन, सेवा, किरकोळ विक्री, बँकिंग तसेच प्रत्यक्ष उपस्थिती आवश्यक असलेल्या क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांना ही सुविधा उपलब्ध नसल्याने त्यांना पावसाचा सामना करतच कामावर जावे लागले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.