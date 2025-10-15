पुणे

Pune Farmers Flood Loss: सुमारे २२ हजार हेकट्टर क्षेत्र बाधित; जिल्ह्याचा नुकसानीचा अंतिम अहवाल तयार, ३४ कोटींची मागणी

Heavy Rain Damage: सप्टेंबरमधील अतिवृष्टीत पुणे जिल्ह्यात तब्बल ५२ हजार शेतकऱ्यांची शेती बाधित झाली असून २१ हजार ९९३ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. मदतीचा अंतिम निर्णय दिवाळीपूर्वी मिळेल का, याकडे सर्वांचे लक्ष.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : जिल्ह्यात सप्टेंबरमध्ये अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा अंतिम अहवाल तयार झाला असून, नुकसानीचा आकडा २१ हजार ९९३ हेक्टरवर पोहोचला आहे. शेतीच्या झालेल्या नुकसानीसाठी ३४ कोटी ६१ लाख ६३ हजारांची आवश्यकता आहे.

