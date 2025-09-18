पुणे

Pune Heavy Rain: पुण्यात मुसळधार पाऊस! रस्त्यांना नद्यांचं स्वरुप, वाहतूक ठप्प; पुणेकर खोळंबले

Heavy Rains Turn Pune Roads into Rivers, Disrupting Traffic and Commuter Life: पुणे-अहमदनगर महामार्गावरील रांजणगाव गणपतीजवळ अचानक मोठ्या प्रमाणात पाणी आल्याने वाहतूक विस्कळीत झाली आहे.
Pune Heavy Rain: पुण्यात मुसळधार पाऊस! रस्त्यांना नद्यांचं स्वरुप, वाहतूक ठप्प; पुणेकर खोळंबले
संतोष कानडे
Updated on

Pune Traffic: पुण्यात गुरुवारी सायंकाळच्या दरम्यान मुसळधार पावसाने हजेरी लावली. पाऊस एवढा दमदार होता की, शहरातील रस्त्यांना नद्यांचं स्वरुप प्राप्त झालं आहे. महत्त्वाच्या सगळ्याच रस्त्यांची कोंडी झाली आहे. पुणेकरांना तासन्सात रस्त्यावर ताटकळत थांबावं लागत आहे.

Loading content, please wait...
pune
rain
Traffic

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com