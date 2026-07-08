Pune Rain Update: पुण्यात रात्रभर पावसाची जोरदार बॅटिंग; जंगली महाराज रोडवर जुने वृक्ष कोसळले, वाहतूक कोंडीची शक्यता

पुणे शहरासह खडकवासला धरण परिसरात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे बुधवारी पहाटे शहरात अनेक ठिकाणी परिणाम दिसून आला. एका बाजूला शहरातील विविध भागांत झाडे कोसळल्याच्या घटना घडल्या, तर दुसऱ्या बाजूला खडकवासला धरण पूर्ण क्षमतेने भरल्याने धरणातून टप्प्याटप्प्याने पाण्याचा विसर्ग वाढविण्यात आला. त्यामुळे मुठा नदीकाठच्या सखल भागांसह सिंहगड रस्त्यावरील एकतानगर परिसरात पाणी शिरल्याने प्रशासन सतर्क झाले आहे..जंगली महाराज रस्ता परिसरात झाडे कोसळलीमध्यरात्रीच्या सुमारास शिवाजीनगर आणि जंगली महाराज रोड परिसरात मोठी जुनी झाडे कोसळल्याच्या घटना घडल्या. या घटनेनंतर अग्निशमन दलाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेत झाडे हटविण्याचे काम सुरू केले असून ते अद्याप सुरू आहे. या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी किंवा दुखापत झालेली नसली तरी झाडे रस्त्यावर कोसळल्यामुळे परिसरात वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. शहरातील इतर काही भागांतही झाडे पडल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत..खडकवासला धरणातून विसर्ग वाढलाखडकवासला धरण साखळी क्षेत्रात रात्रभर जोरदार पाऊस झाल्याने धरण पूर्ण क्षमतेने भरले आहे. बुधवारी पहाटे ५.३० नंतर धरणातून मुठा नदीपात्रात २७,२०३ क्युसेक वेगाने पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला. मध्यरात्रीपासून सुरुवातीला ८४२ क्युसेक असलेला विसर्ग टप्प्याटप्प्याने वाढवत हा निर्णय घेण्यात आला. परिणामी मुठा नदीची पाणीपातळी वाढल्याने नदीकाठच्या गावांना आणि सखल भागातील नागरिकांना हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. संभाव्य आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाने सर्व यंत्रणा सज्ज ठेवल्या आहेत..एकतानगरातील सोसायट्यांमध्ये पाणीधरणातून मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडण्यात आल्यानंतर सिंहगड रोड परिसरातील एकतानगर येथे नदीचे पाणी शिरले. या भागातील द्वारका आणि जलपूजन या सोसायट्यांसह परिसरातील अनेक सोसायट्यांमध्ये पाणी घुसल्याची नोंद झाली आहे. परिस्थिती लक्षात घेऊन पुणे महानगरपालिकेचा आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, अग्निशमन दल आणि इतर यंत्रणा घटनास्थळी तैनात करण्यात आल्या आहेत..Pune Rain: पुणे जिल्ह्यातील १३ गावांचा संपर्क तुटला... मुसळधार पावसाचा परिणाम, स्थानिक नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण!.महापौरांची पाहणी, नागरिकांना आवाहनसंभाव्य पूरस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पुण्याच्या महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी पहाटे एकतानगर, विठ्ठलनगर आणि शिवाजीनगर परिसराची प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्यांनी स्थानिक नागरिकांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तातडीने राबविण्याच्या सूचना दिल्या. नदीकाठच्या आणि सखल भागातील नागरिकांनी सतर्क राहून प्रशासनाच्या अधिकृत सूचनांचे पालन करावे तसेच आवश्यकता भासल्यास सुरक्षित स्थळी स्थलांतरासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. प्रशासन परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवून असून जीवित आणि मालमत्तेच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक ती मदत तातडीने उपलब्ध करून दिली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..धरण क्षेत्रात जोरदार पावसाची नोंदबुधवारी सकाळी ६ वाजेपर्यंत खडकवासला धरण परिसरात १०१ मिमी पावसाची नोंद झाली. याशिवाय पानशेत येथे १७१ मिमी, वरसगाव येथे १८९ मिमी आणि टेमघर येथे २४५ मिमी पाऊस झाला. चारही धरणांमधील एकूण पाणीसाठा १३.९७ टीएमसी, म्हणजेच ४७.९२ टक्के झाला असून या धरणांमध्ये एकूण ३,६३७ एमसीएफटी पाण्याची आवक सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. पुणे जिल्ह्यातील घाटमाथ्यावर आजही पावसाचा अलर्ट कायम असून प्रशासनाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे..Pune Rain Update : खडकवासला धरणातून विसर्ग वाढला, मुठा नदीकाठच्या अनेक घरांत पाणी शिरले; नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.