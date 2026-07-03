Pune Rain Alert : पुण्यात पावसाची जोरदार बॅटिंग सुरुच, सिंहगडावर दरड कोसळली; पर्यटकांना सतर्कतेच्या सूचना

Heavy Rainfall Continues in Pune and Ghat Regions : पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील घाटमाथ्यावर मागील दोन दिवसांपासून मुसळधार पाऊस सुरु आहे. शहरात अनेक ठिकाणी झाडपडीच्या घटना घडल्या आहेत. अशाच आता शुक्रवारी सकाळी सिंहगडावर मुख्य दरवाजाजवळ दरड कोसळल्याची घटना समोर आली आहे. प्रशासनाने पर्यटकांना किल्ल्यावर जाताना काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. .या दरडीत तीन ते चार मोठे दगड पायऱ्यांवर पडल्याची घटना उघडकीस आली. सकाळी वनसंरक्षण समितीच्या सुरक्षारक्षकांच्या पाहणी दरम्यान ही बाब निदर्शनास आली. त्यानंतर घटनास्थळाचा व्हिडिओ तयार करण्यात आला. वनसंरक्षण समितीचे अध्यक्ष पांडुरंग सुपेकर यांनी याबाबतची माहिती दिली. दरड नेमकी कोणत्या वेळी कोसळली, याची माहिती अद्याप उपलब्ध झालेली नसली तरी शुक्रवारी सकाळी ही घटना उघडकीस आली. .दरम्यान, चार दिवसांपूर्वी सिंहगड घाट रस्त्यावरही किरकोळ दरड कोसळली होती. रस्त्यावर माती व दगड आल्याने काही काळ अडथळा निर्माण झाला होता. मात्र, संबंधित यंत्रणेला माहिती मिळताच जेसीबीच्या साह्याने माती व दगड हटवून रस्ता तातडीने वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला होता. असे ही सुपेकर यांनी सांगितले. .Maharashtra Rain Alert : मुंबईत दुसऱ्या दिवशीही मुसळधार पाऊस सुरुच, रायगड, पालघरमध्ये शाळांना सुट्टी; रेड अलर्ट जारी, पुढील ४ दिवस धोक्याचे.पुण्यात झाडपडीची घटना पुणे शहर आणि परिसरात सलग दोन दिवस मुसळधारा पाऊस सुरु असल्याने अनेक ठिकाणी झाडपडीच्या घटन घडल्या आहेत. पुण्यातील रास्तापेठेत मंगलमूर्ती चौकात पहाटे साडेतीन वाजता एक भलेमोठे झाड कोसळले यात अनक गाड्यांचे नुकसान झाले आहे. .पुण्याच्या घाटमाथ्यावर रेड अलर्ट पुणे आणि रायगड जिल्ह्यांत मागील दोन दिवसांपासून मुसळधार पाऊस सुरु आहे. पावसाचा जोर आणखी वाढणार असून हवामान विभागाने दोन्ही जिल्ह्यांतील घाटमाथ्यांवर रेल अलर्ट जारी केला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.