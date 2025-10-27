Pune Heavy Rain: मेघगर्जनेसह पावसाची जोरदार हजेरी; पुणेकरांची तारांबळ, ठिकठिकाणी रस्त्यावर साचले पाणी

पुणे : शहर आणि उपनगर परिसरात गेल्या दोन दिवसांपासून विश्रांती घेतलेल्या पावसाने रविवारी (ता. २६) जोरदार हजेरी लावली. मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट आणि वादळी वाऱ्यासह सुमारे तीन तास पडलेल्या पावसाने पुणेकरांची चांगलीच दाणादाण उडाली..पुढील दोन दिवसदेखील पावसाचा जोर कायम राहणार असून, मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह पाऊस पडण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे. त्यामुळे पुण्याला ‘यलो’ अलर्ट देण्यात आला आहे..Weather Update: वादळी पावसाचा इशारा कायम; राज्यात यलो अलर्टचा इशारा, हवामान विभागानं नेमकं काय सांगितलं?.ऑक्टोबर महिना संपत आला असला, तरी पावसाच्या सरी पाहायला मिळत आहेत. हवामानशास्त्र विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, बंगालचा उपसागर आणि अरबी समुद्रात सक्रिय झालेल्या हवामान प्रणालीमुळे राज्यात पुन्हा पावसासाठी पूरक वातावरण तयार झाले आहे. बंगालच्या उपसागरातील कमी दाब क्षेत्राचे सोमवार (ता. २७) पर्यंत चक्रीवादळात रूपांतर होण्याची चिन्हे आहेत. तर बंगालचा उपसागर आणि अरबी समुद्र अशा दोन्हीकडे कमी दाबाचे पट्टे तयार झाले आहेत. या प्रणालीच्या प्रभावामुळे पुणे शहर आणि परिसरात पुढील दोन दिवस मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे..शहरात रविवारी पडलेल्या पावसामुळे पुणेकरांना मात्र चांगलाच मनस्ताप सहन करावा लागला. दुपारी साडेतीन वाजताच्या सुमारास पावसाला सुरुवात झाली. साधारण तीन तास सुरू असलेल्या पावसाने रस्ते पाण्याखाली गेले. त्यामुळे ठिकठिकाणी पुणेकरांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला. पुणे शहर, उपनगर आणि ग्रामीण भागामध्येही पावसाचा जोर कायम होता. परिणामी कमाल तापमानातही किंचित घट नोंदविण्यात आली..कमाल तापमान ३० अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २१.१ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आले. ऊन-पावसामुळे वातावरण दमट झाले होते. येरवडा, शास्त्रीनगर, कोंडवा बुद्रुक, हडपसर या परिसरात पावसामुळे झाडपडीच्या पाच घटना नोंदविण्यात आल्या..असा असेल अंदाज...पुणे आणि परिसरात सोमवारी (ता. २७) कमाल तापमानात किंचित घट होणार असून, २९ अंश सेल्सिअस इतके, तर किमान तापमान २१ अंश सेल्सिअस इतके नोंदविण्यात येणार आहे. आकाश अंशतः ढगाळ राहून दुपारी आणि सायंकाळी आकाश सामान्यतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. तसेच मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. तर मंगळवारपासून (ता. २८) कमाल तापमानात किंचित वाढ होणार आहे. आकाश अंशतः ढगाळ राहून दुपारी आणि सायंकाळी आकाश सामान्यतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे..सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत झालेला पाऊस (मिलिमीटर)परिसर पाऊसकुरवंडे १६भोर १५गिरिवन १४.५चिंचवड १४शिवाजीनगर ८दौंड ४.५एनडीए ४लवळे २.५तळेगाव १.५हवेली १निमगिरी १पाषाण ०.८माळीण ०.५.वादळी पावसाचा इशारा कायमकमी दाब प्रणालींच्या प्रभावामुळे राज्यात पावसाने तडाखा दिला आहे. उद्या (ता. २७) कोकण, मध्य महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी तर मराठवाडा आणि विदर्भात काही ठिकाणी मेघगर्जना, विजांसह वादळी पावसाची शक्यता असल्याने दक्षतेचा इशारा (यलो अलर्ट) आहे. उर्वरित राज्यात ढगाळ आकाशासह उकाडा कायम राहण्याची शक्यता हवामान विभागानेवर्तविली आहे.पावसाला पोषक हवामान असल्याने कोकण, मध्य महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी जोरदार पावसाने तडाखा दिला आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातही हलक्या ते मध्यम सरींनी हजेरी लावली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.