Pune Rain Update : पुण्यात मुसळधार पावसाची शतकी खेळी; चिंचवडमध्ये विक्रमी २०६ मिमी पाऊस; पवना धरणात ४० टक्के पाणीसाठा

एक महिना उशिरा आलेल्या पावसाने जून महिन्यातील कमतरता जुलैमध्ये भरून काढण्याचा निर्धार केल्यासारखे दिसते आहे. गेल्या २४ तासांत पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरासह धरण क्षेत्रात मुसळधार पावसाने शतकी खेळी केली. चिंचवडमध्ये विक्रमी २०६ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. या दमदार पावसामुळे पवना धरणात ४० टक्के पाणीसाठा झाला आहे..चिंचवडमधील या विक्रमी पावसामुळे स्थानिक प्रशासन आणि नागरिकांची काहीशी तारांबळ उडाली, तरीही पुणेकर आणि पिंपरी-चिंचवडकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यापूर्वी चिंचवडमध्ये २५ सप्टेंबर २०२४ रोजी १२७ मिमी पावसाची नोंद झाली होती..Maharashtra Rain Update : पावसाची दमदार सलामी; मुंबई, कोकण, उत्तर महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाची शक्यता.मावळ तालुक्यात गेल्या दोन दिवसात पावसाने थैमान घातले आहे. रविवारी रात्री ढगफुटी सदृश पाऊस झाला. सोमवारी सकाळ पर्यंतच्या चोवीस तासात लोणावळा येथे तब्बल ६२५ मिलिमीटर, कार्ला येथे ५७८ मिलिमीटर, पवनानगर येथे ३४२ मिलिमीटर, खडकाळा येथे ३०७ मिलिमीटर, वडगाव येथे २६८ मिलिमीटर, तळेगाव दाभाडे येथे २६० मिलिमीटर तर शिवणे येथे २६७ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. या अतिवृष्टीमुळे तालुक्यातील पवना, इंद्रायणी, आंद्रा, सुधा, कुंडलिका या सर्वच नद्या व ओढ्या नाल्यांना पूर आला आहे..पुणे शहर आणि परिसरातील पाऊस पुणे शहर: १०८ मिमीभोर: १७२ मिमीपाषाण: ११३ मिमीडुडुळगाव: ११० मिमीशिवाजीनगर: १०८ मिमीनिमगिरी: ९९ मिमीराजगुरुनगर: ९५ मिमीदापोडी: ९३ मिमीमाळीण: ८३ मिमीशिरूर: ७४ मिमीदौंड: ४५ मिमीबारामती: १५ मिमीपुणे शहरातील १०८ मिमी पाऊस हा २५ सप्टेंबर २०२४ रोजी झालेल्या १३१ मिमी आणि १९ जुलै १९५८ रोजी झालेल्या १३० मिमीच्या विक्रमी आकड्यांनंतर तिसऱ्या क्रमांकाचा मानला जात आहे. .धरणांच्या पाणीपातळीत लक्षणीय वाढ टेमघर: २१५ मिमीपवना: ३४२ मिमी (सर्वाधिक)मुळशी: २३० मिमीचासकमान: १६७ मिमीकळमोडी: १३६ मिमीनिरा देवघर: १५२ मिमीवरसगाव: ११२ मिमीपानशेत: ११५ मिमीखडकवासला: ४१ मिमीखडकवासला धरण प्रकल्प: सध्या २३.७८ टक्के पाणीसाठा झाला असून एकूण ६.९३ टीएमसी पाणी साठले आहे. .पावसामुळे नद्या-नाले वाहू लागले असून, सखल भागात पाणी साचण्याची शक्यता आहे. पुणे महानगरपालिका आणि जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. पुढील काही दिवस हवामान खात्याने मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.