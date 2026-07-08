Pune: तिसऱ्या दिवशीही रस्त्यांवर पाणी; महापालिकेची यंत्रणा अपयशी; वारकऱ्यांना अडचणींचा सामना

पुणे: शहरात सलग दोन दिवस सुरू असलेल्या पावसामुळे पुणेकर अक्षरशः त्रस्त असताना महापालिकेची आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा मात्र गायब झाल्याचे चित्र होते. रस्त्यांवर असंख्य ठिकाणी पाणी साठण्याचे, पावसाळी व सांडपाणी वाहिन्या फुटून व ओढ्या-नाल्यांमधील पाणी सोसायट्या, वस्त्यांमध्ये शिरण्याच्या घटना घडूनही यंत्रणेला नागरिकांना दिलासा देता आला नाही. विशेषतः आषाढी वारीनिमित्त लाखो वारकऱ्यांचा पुण्यात मुक्काम असतानाही पाण्याचा निचरा करण्यात सलग तिसऱ्या दिवशीही महापालिकेला सपेशल अपयश आले आहे..सलग दोन दिवस झालेल्या वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसामुळे पुणे शहरात दाणादाण उडवली. धरणांमधून पाण्याचा विसर्ग झालेला नसला तरीही नदी, ओढे व नाल्यांना पूर येऊन अनेक ठिकाणी पावसाळी व सांडपाणी वाहिन्या फुटून रस्त्यांनाच नद्यांचे स्वरूप प्राप्त झाले. शहराच्या सखल भागात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने पुणेकरांची मोठी तारांबळ उडाली. शहरात पावसामुळे पुणेकरांची दैना उडालेली असताना महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च करून तयार केलेल्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाची मात्र कुठल्याही प्रकारची मदत नागरिकांना प्राप्त झाली नाही. त्याबाबतचे वृत्त ‘सकाळ’ने प्रसिद्ध करत नागरिकांच्या संतापाला वाचा फोडली..Gadchiroli: आलापल्ली-सिरोंचा महामार्ग जड वाहतुकीस बंद!; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश; येत्या ३१ ऑक्टोबरपर्यंत येथून चालणार नाहीत अवजड वाहने.दरम्यान, अतिवृष्टीमुळे व इंद्रायणी नदीला आलेल्या पुरामुळे वारकऱ्यांनी आळंदीऐवजी पुण्यातच थांबावे, अशा सूचना राज्य सरकारने दिल्या. त्यानुसार सोमवारपासूनच शहराच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये लाखो वारकऱ्यांचे आगमन सुरू झाले. असे असताना शहरातील रस्त्यांवर पाणी साठल्याचे चित्र कायम होते. महापालिकेने शहरात पाणी साचणाऱ्या ५८ ठिकाणांवर पाण्याचा निचरा होण्यासाठी कामे सुरू असल्याचा तसेच नालेसफाई केल्याचाही दावा केला होता.."पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी मनुष्यबळ, यंत्रसामग्री, पंपांची व्यवस्था केली आहे. कर्मचाऱ्यांकडून पावसाळी वाहिन्यांवरील जाळ्या काढून पाण्याचा निचरा केला जात आहे. तसेच साठलेल्या पाण्याचा वारकऱ्यांना त्रास होणार नाही, या दृष्टीने रस्त्यांवरील पाणी तातडीने काढले जाईल. वारकऱ्यांच्या निवास, भोजन व वाहतुकीची चांगली व्यवस्था करण्यात आलेली आहे."- गणेश सोनुने,आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष,महापालिका.वाहतूक कोंडीचा प्रश्नपाण्यामुळे वाहने रस्त्यांमध्येच अडकून पडण्याचे, वाहतूक संथ होण्याचे किंवा वाहतूक कोंडीची समस्या मंगळवारीही सुरू होती. अनेक ठिकाणी ड्रेनेज तुंबल्याने पाणी रस्त्यांवर साठले होते. पाणी साठलेल्या रस्त्यांवरून जाताना नागरिकांना, वारकऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत होती. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक, महिलांची तारांबळ उडत होती. विशेषतः दिंड्यांच्या मुक्कामाच्या ठिकाणीदेखील हिच परिस्थिती कायम होती. पावसाच्या पाण्यामुळे रस्त्यांवर ठिकठिकाणी खड्डे पडले आहेत, त्यात पाणी साचल्याने किरकोळ अपघातांच्या घटनाही घडत आहेत..Almatti Dam Water Storage : कोल्हापूर सांगलीला धडकी भरवणाऱ्या अलमट्टी, हिप्परगी धरणातील पाणीसाठा किती?; तज्ज्ञांनी दिली माहिती.या भागात समस्याशहराच्या मध्यवर्ती भागातील पेठा, पालखी मुक्कामाचा परिसर, महात्मा फुले पेठ, पुणे रेल्वेस्थानक, शिवाजीनगर, गोखलेनगर, कोथरूड, स्वारगेट, खडकी, बोपोडी, जुना मुंबई-पुणे रस्ता, गणेशखिंड रस्ता या भागांसह उपनगरांमधील अनेक रस्त्यांवर पाणी साचले आहे. पाण्याचा निचरा होण्यासाठीची यंत्रणा सक्रिय नसल्याने नागरिकांना पाण्यातून वाट काढावी लागत आहे..यंत्रणा कामाला लावल्याचा दावामहापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने रस्त्यांवर साचलेल्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी स्वच्छता व बिगारी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक व मोठ्या प्रमाणात यंत्रसामग्री उपलब्ध केल्याचा दावा केला आहे. पावसाळी वाहिन्यांवरील जाळ्या काढणे, पावसाळी वाहिन्या व ड्रेनेज वाहिन्यांमधील कचरा, गाळ, राडारोडा काढण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. मनुष्यबळासमवेतच जेसीबी, डंपर, पाणी काढण्यासाठी पंप अशी यंत्रसामग्रीदेखील पुरविली आहे. त्याचबरोबर वारकऱ्यांसाठी १०१ महापालिका शाळांमध्ये निवाऱ्यांची व्यवस्था केली आहे. तेथे अन्न, पाणी, औषधे, स्वच्छतागृहे व वारकऱ्यांना वाहतुकीसाठी वाहनांचीही व्यवस्था केली आहे. पावसापासून बचावासाठी मोठ्या स्वरूपाचे मंडपही टाकण्यात आले असल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.