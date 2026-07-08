पुणे

Pune: तिसऱ्या दिवशीही रस्त्यांवर पाणी; महापालिकेची यंत्रणा अपयशी; वारकऱ्यांना अडचणींचा सामना

Heavy Rain Continues to Disrupt Pune City: पुण्यात सलग तिसऱ्या दिवशीही रस्त्यांवर पाणी साचल्याने नागरिक आणि वारकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
Pune

Pune

esakal

प्रशांत पाटील
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पुणे: शहरात सलग दोन दिवस सुरू असलेल्या पावसामुळे पुणेकर अक्षरशः त्रस्त असताना महापालिकेची आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा मात्र गायब झाल्याचे चित्र होते. रस्त्यांवर असंख्य ठिकाणी पाणी साठण्याचे, पावसाळी व सांडपाणी वाहिन्या फुटून व ओढ्या-नाल्यांमधील पाणी सोसायट्या, वस्त्यांमध्ये शिरण्याच्या घटना घडूनही यंत्रणेला नागरिकांना दिलासा देता आला नाही. विशेषतः आषाढी वारीनिमित्त लाखो वारकऱ्यांचा पुण्यात मुक्काम असतानाही पाण्याचा निचरा करण्यात सलग तिसऱ्या दिवशीही महापालिकेला सपेशल अपयश आले आहे.

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