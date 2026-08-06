Pune illegal hill cutting issue: पुण्यात टेकडीफोडीला लगाम घाला; बेकायदेशीर बांधकामे थांबवा, परवानग्या रद्द करण्याचे स्थायी समिती अध्यक्षांचे निर्देश

पुणे : पुणे शहराच्या विविध भागांत टेकड्या फोडून बांधकामे केली जात आहेत. त्यामुळे शहराचे पर्यावरणास धोका निर्माण झाला असून. बावधन, मार्केटयार्ड, धायरी आणि कात्रज परिसरातील टेकड्या फोडून सुरु असलेले बांधकाम त्वरित थांबवा, चुकीच्या पद्धतीने बांधकाम परवानग्या दिल्या असतील तर त्या रद्द करा असे निर्देशस्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिले आहेत. .शहरात टेकड्या फोडून प्लॉटिंग आणि बांधकामे करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थायी समितीच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. टेकडीफोड, उत्खनन आणि नियमबाह्य विकासकामांची तातडीने चौकशी करून अहवाल सादर होईपर्यंत या कामांना स्थगिती देण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. तसेच, शहरातील सर्व टेकड्यांचे जीआयएस आधारित मॅपिंग करून त्यांच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करा. या उत्खननासाठी पर्यावरण, महसूल आणि नगररचना विभागाची मंजुरी घेतली आहे का, नैसर्गिक जलप्रवाह व भूस्खलनाचा अभ्यास केला आहे का, असे प्रश्न भिमाले यांनी उपस्थित केले. विकास आराखड्यात निवासी झोन असला तरी टेकडी सपाट करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. पर्यावरणापेक्षा कोणताही विकास मोठा नसून, १:५ उताराच्या निकषांचे उल्लंघन होत असल्याच्या तक्रारीही प्राप्त झाल्याचे त्यांनी सांगितले..मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार ज्या ठिकाणी टेकड्या अस्तित्वात आहेत, तिथे केवळ निवासी झोनचा आधार घेऊन उत्खनन होऊ नये, यासाठी राज्य शासनाने स्पष्ट धोरण निश्चित करावे. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून याची तक्रार करणार आहे. टेकड्यांचे नैसर्गिक स्वरूप बदलल्याने दरड कोसळण्याची भीती असून, दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे असे भिमाले यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.