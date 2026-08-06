पुणे

Pune illegal hill cutting issue: पुण्यात टेकडीफोडीला लगाम घाला; बेकायदेशीर बांधकामे थांबवा, परवानग्या रद्द करण्याचे स्थायी समिती अध्यक्षांचे निर्देश

पुण्यात टेकडीफोड, उत्खनन आणि नियमबाह्य बांधकामांवर तातडीने स्थगिती; जीआयएस मॅपिंगसह स्वतंत्र विकास आराखड्याची मागणी
JCBs and Poclains Ravage Pune Hills; Environmentalists Raise Alarm

Pune Standing Committee Chairman Shrinath Bhimale has demanded an immediate halt to hill cutting and construction activities in Bavdhan, Dhayari, Market Yard and Katraj, seeking cancellation of illegal permissions and GIS-based mapping of all hills.

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : पुणे शहराच्या विविध भागांत टेकड्या फोडून बांधकामे केली जात आहेत. त्यामुळे शहराचे पर्यावरणास धोका निर्माण झाला असून. बावधन, मार्केटयार्ड, धायरी आणि कात्रज परिसरातील टेकड्या फोडून सुरु असलेले बांधकाम त्वरित थांबवा, चुकीच्या पद्धतीने बांधकाम परवानग्या दिल्या असतील तर त्या रद्द करा असे निर्देशस्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिले आहेत.

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