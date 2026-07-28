पुणे : हिंजवडी - शिवाजीनगर मार्गावर पहिल्या टप्प्यातील मेट्रो मार्गावर प्रवासी वाहतूक सुरू करण्यासाठी तयारी पूर्ण झाली असल्याची माहिती पुणे महानगर क्षेत्र प्राधिकरण (पीएमआरडीए) आणि पुणे आयटी सिटी मेट्रो रेल लिमिटेड (पीआयसीटीएमआरएल) यांनी राज्य सरकारला कळविली आहे. आता या मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्याचे उदघाटन राज्य सरकार केव्हा करणार, याकडे प्रवाशांचे लक्ष लागले आहे..हिंजवडी - शिवाजीनगर दरम्यान वारंवार वाहतुकीची कोंडी होते. त्यामुळे या मार्गावर मेट्रो सुरू कधी होणार, या बद्दल प्रवाशांमध्ये उत्सुकता आहे. ही मेट्रो सुरू करण्याबाबत ‘पीएमआरडीए’ने या पूर्वी तीन वेळा केलेले दावे फोल ठरले आहे. ‘पीएमआरडीए’चे आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी १० जून रोजी पत्रकार परिषदेत जाहीर केलेला १५ जुलैचाही मुहूर्त हुकला होता. आता या मार्गाच्या पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाल्यावर कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी (सीएमआरएस)च्या पाच अधिकाऱ्यांच्या पथकाने ५ ते ८ जुलै रोजी पाहणी केली. त्या नंतर त्यांनी काही सुधारणा करण्यास ‘पीआयसीटीएमआरएल’ला सांगितले. त्यांनी त्या तत्परतेने केल्या. मात्र, अंतिम मंजुरी मिळत नव्हती..‘सीएमआरएस’ हा विभाग केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या अखत्यारित येत असल्यामुळे या खात्याचे राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी ‘सीएमआरएस’चे आयुक्त जनक गर्ग यांच्याशी नवी दिल्लीत चर्चा केली आणि अंतिम मंजुरी लवकरात लवकर देण्याची सूचना केली. त्यानुसार त्यांनी २३ जुलै रोजी मंजुरी देत असल्याचे कळविले..या पार्श्वभूमीवर मेट्रो मार्गाच्या पहिल्या टप्प्यात प्रवासी वाहतूक सुरू करता येईल, यासाठी तयारी पूर्ण झाली असल्याचे ‘पीएमआरडीए’ आणि ‘पीआयसीटीएमआरएल’ने राज्य सरकारला कळविले आहे. त्यात पहिल्या १२ स्थानकांवरील कामेही पूर्ण झाली असल्याचे म्हटले आहे. शिवाजीनगरसह पाच स्थानकाची कामे ऑगस्टअखेर तर उर्वरित सहा स्थानकांची कामे पुढील वर्षी जुलैपर्यंत पूर्ण करण्याचे ‘पीएमआरडीए’चे आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी या पूर्वीच जाहीर केले आहे..या मार्गावर सुरू होणार मेट्रो१) माण २) माण एमआयडीसी सर्कल फेज- २ ३) माण बस डेपो ४) हिंजवडी फेज २ (सर्कल २) ५)हिंजवडी फेज २ (सर्कल १) ६)पद्मभूषण चौक ७)श्री शिवछत्रपती शिवाजी महाराज चौक, हिंजवडी ८) हिंजवडी फेज -१ ९)वाकड चौक १०)श्री शिवछत्रपती स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स, म्हाळुंगे ११) मिटकॉन बालेवाडी १२) आर. के. लक्ष्मण म्युझियम, बालेवाडी).‘‘बाणेर-बालेवाडी परिसरात राहणारे आम्हा अनेक आयटी कर्मचाऱ्यांना या मेट्रो सेवेची आतुरतेने प्रतीक्षा आहे. मेट्रो सेवा सुरू झाल्यानंतर आमचा प्रवासाचा वेळ मोठ्या प्रमाणात वाचेल. शिवाय, मेट्रोमधून प्रवास करतानाच आम्हाला कार्यालयीन कामही करता येईल. त्यामुळे वेळेची बचत होऊन प्रवास अधिक सोयीस्कर आणि तणावमुक्त होईल.’’- विक्रम जाधव, बाणेर.आमच्या मुलांना शहरात कॉलेजला जायचे म्हटल्यावर बसने फारच वेळ लागतो, त्यामुळे मुलांना होस्टेलला राहावे लागते. परंतु आता ही मेट्रो सेवा सुरू झाल्याने आमची मुले निदान शिवाजीनगर पर्यंत तरी मेट्रोने ये जा करू शकतील. सध्या साई चौकापर्यंत मेट्रो सुरु होत असली तरी, पुढील कामेही लवकर करावीत, त्यामुळे आम्हाला या सेवेचा लाभ घेता येईल .निखिल बोडके, हिंजवडी फेज २.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.