PMC Hoarding Fee : होर्डिंग शुल्क दरवाढीचा ठराव शासनाकडून रद्द; महापालिकेला मोठा झटका!

पुणे : पुणे महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाने २०२२ मध्ये होर्डिंग शुल्क निश्चिती करून उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न सुरू केले होते. पण राज्य सरकारने महापालिकेचा हा ठराव रद्द केल्याने महापालिकेला झटका बसला आहे. पुढील १५ दिवसात होर्डिंगसाठीचे शुल्क निश्चित करावे लागणार आहेत. दरम्यान, हे दर निश्चित होईपर्यंत नवीन परवाने देण्यावर स्थगिती आलेली आहे, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी दिली..पुणे शहरात जाहिराती करण्यासाठी प्रमुख चौकात, रस्त्यांवर मोठेच्या मोठे होर्डिंग उभे करण्यात आलेले आहेत. राज्य सरकारने त्यासाठी नियमावली केलेली असली तरी तिची पायमल्ली करून महापालिका प्रशासनाच्या आशीर्वादाने चुकीचे होर्डिंग उभे केले आहेत. त्यावर कारवाई केली जात नाही. त्यातच शुल्क आकारणीवरून महापालिकेचा आकाशचिन्ह विभाग आणि होर्डिंग व्यावसायिक यांच्यात वाद होते.....तर भरावे लागणार सात टक्के मुद्रांक शुल्क.महापालिकेने दर वाढवल्याच्या विरोधात अनेकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने त्यांच्याकडून प्रति फूट १११ रुपये चौरस फूट इतके शुल्क आकारले जात होते. महापालिकेने जवळपास १० वर्ष शुल्क वाढवले नव्हते. त्यामुळे २०२२ मध्ये गेल्या १० वर्षाचा आढावा घेत प्रतिवर्ष १० टक्के वाढ गृहीत धरून सुमारे ७०० रुपये प्रति फूट इतके शुल्क घेण्याचा निर्णय केला होता. त्याविरोधात राज्य सरकारकडे तक्रार केली होती. तसेच महापालिकेने हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला होता..आता आता होर्डिंग्ज शुल्कवाढीचा महापालिकेचा २०२२ चा ठराव राज्य सरकारने विखंडित केला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार १११ रुपयांच्या जुन्या दराने शुल्क आकारावे लागणार आहे. शुल्क आकारणीत बदल होईपर्यंत नवीन परवाने देण्यास स्थगिती देण्यात आली आहे. प्रशासनाकडून नवीन होर्डिंगसाठी किती शुल्क असले पाहिजे याची माहिती संकलित करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार होर्डिंगच्या दराचा नवीन प्रस्ताव स्थायी आणि सर्वसाधारण सभेसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. त्यानंतर हे दर लागू होणार आहे असे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी. यांनी सांगितले..