Pune Toxic Liquor: पुण्यातील विषारी दारूकांडावरून विधान परिषदेत गदारोळ; सरकार संवेदनशील नसल्याचा विरोधकांचा आरोप, सत्ताधाऱ्यांचाही उलटवार

मुंबई: पुण्यातील विषारी दारूकांड प्रकरणावरून विधान परिषदेत गुरुवारी विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरत प्रश्नांच्या फैरी झाडत यामध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्या २२ जणांच्या वारसाला सरकारी नाहीतर निदान निमसरकारीमध्ये कंत्राटी रोजगार द्यावा, अशा मागण्या केल्या. तसेच सरकार या घटनेबाबत संवेदनशील नसल्याचा आरोप केला. तर सत्ताधारी सदस्यांनी दोषींवर कठोर पावले उचलल्याचे सांगत विरोधक या प्रकरणाला राजकीय वळण देत असल्याचा आरोप केला..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.भाजप आमदार अमित गोरखे यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून विषारी दारूमुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्याची मागणी सरकारकडे केली. या लक्षवेधीवरील चर्चेदरम्यान शिवसेना आमदार सचिन अहिर, अंबादास दानवे, अनिल परब आदी विरोधी सदस्यांनी या दारूकांडातील काही मृत व्यक्तींचे अंत्यसंस्कार शवविच्छेदनाशिवाय झाल्याने प्रत्यक्ष मृतांचा आकडा अधिक असू शकतो, असा मुद्दा उपस्थित केला. .तर या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार योगेश वानखेडे, राधेश्याम प्रजापती आणि इतर आरोपींवर केवळ उत्पादन शुल्क कायद्यानुसार नव्हे तर सदोष मनुष्यवधासह कठोर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली. तसेच भिवंडीहून २१५ लिटर मिथेनॉल पुण्यात कसे पोहोचले, याचीही चौकशीची मागणी केली. यावर उत्तर देताना गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सरकारने कोणालाही पाठीशी घातले नसल्याचे स्पष्ट केले. या प्रकरणात अनेक अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आल्याची माहिती दिली. तसेच सर्व आरोपींवर भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल केले असल्याचे त्यांनी सांगितले..शिवसेना आमदार सचिन अहीर यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा पालकमंत्र्यांनी अद्याप या दारूकांडातील मृतांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर गृहराज्यमंत्री कदम यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या घटनेप्रकरणी ‘सीआयडी’ चौकशीचे आदेश देऊन संवेदनशीलता दाखवली असून मंत्री गिरीश महाजन आणि अन्य लोकप्रतिनिधींनी घटनास्थळी भेट दिल्याचे सांगितले. परंतु त्या उत्तरावर समाधान न झालेल्या विरोधकांनी सभागृहात गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. मंत्री योगेश कदम यांनी विरोधकांकडून या प्रकरणाच्या आडून केवळ गोंधळ घातला जात असल्याचा आरोप केला. दरम्यान, आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मृतांच्या योग्य वारसदारांनाच सरकारी मदत मिळावी, याकडे सरकारने जाणीवपूर्वक लक्ष द्यावे अशी सूचना केली..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...आरोपींवर ‘मकोका’चा विचारपुणे, पिंपरी-चिंचवड विषारी दारूकांडातील मृतांच्या संख्येबाबत बोलताना राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सर्व २२ मृतांचे शवविच्छेदन अहवाल प्राप्त झाले असून सर्व मृत्यू विषारी दारूमुळे झाल्याचे स्पष्ट झाले असल्याचे सांगितले. तसेच सरकारने या प्रकरणी जाहीर केलेली आर्थिक मदत सर्व २२ कुटुंबांना देण्यात येणार असून पुढील सात दिवसांत मदतीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. हा संघटित गुन्हेगारीचा प्रकार असल्याने या प्रकरणातील मुख्य आरोपींवर ‘मकोका’ कायद्याच्या तरतुदींचा अभ्यास करून लागू करण्याचा गंभीरपणे विचार सुरू असल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री कदम यांनी सभागृहात दिली. तसेच कोणत्याही दोषी अधिकाऱ्याला किंवा आरोपीला वाचवण्याचा प्रयत्न केला जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.