वरातीमागून घोडे! पुण्यात विषारी दारूने २२ बळीनंतर जाग, उत्पादन शुल्कच्या १३ अधिकाऱ्यांवर कारवाई

पुण्यातील हडपसर आणि फुगेवाडी परिसरात विषारी गावठी दारूमुळे २२ जणांचा मृत्यू झाला असून, मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या घटनेनंतर नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. दरम्यान, या प्रकरणात मोठी कारवाई करण्यात आली असून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या १३ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, निलंबित करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये ३ निरीक्षक, ६ दुय्यम निरीक्षक आणि ४ कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर आणखी कठोर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..यापूर्वी या प्रकरणात निष्काळजीपणा आणि कर्तव्यात हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका ठेवत पुणे शहर पोलिस दलातील तीन अधिकाऱ्यांनाही तडकाफडकी निलंबित करण्यात आले होते. पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी शुक्रवारी रात्री उशिरा हे आदेश जारी केले. निलंबित अधिकाऱ्यांमध्ये हडपसर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय मोगले, संबंधित पोलिस चौकीच्या प्रभारी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक हसीना शिकलगार आणि गुन्हे शोध पथकाचे उपनिरीक्षक हसन मुलानी यांचा समावेश आहे..हडपसर परिसरात विषारी गावठी दारूचे सेवन केल्याने सहा नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. या पार्श्वभूमीवर पोलिस आयुक्तांनी ही कारवाई केली. परिसरात अवैध दारूची सर्रास विक्री सुरू असल्याची माहिती असूनही त्यावर वेळेवर आणि प्रभावी कारवाई करण्यात संबंधित अधिकारी अपयशी ठरल्याचे प्राथमिक चौकशीत समोर आले आहे..याशिवाय दादोपी पोलिस ठाण्यातील दोन अधिकारी आणि चार कर्मचाऱ्यांवरही निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. निलंबित अधिकाऱ्यांमध्ये वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विजय वाघमारे, उपनिरीक्षक राजू भास्कर तसेच अंमलदार जयदीप सोनवणे, नवनाथ पोटे, सागर जाधव आणि विशाल काळे यांचा समावेश आहे. प्राथमिक तपासात निष्काळजीपणा आणि देखरेखीतील त्रुटी आढळून आल्यानंतर पोलिस आयुक्त विनयकुमार चौबे यांनी शुक्रवारी निलंबनाचे आदेश दिले.