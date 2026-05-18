Pune Hospital: माणुसकीला काळिमा! पुण्यातील हॉस्पिटल वाद चिघळला, १३ तासांचे बिल ३.२५ लाख, मृतदेह रोखून धरल्याचा आरोप, राष्ट्रवादीचे नगरसेवक आक्रमक..

पुणे: पुण्यातील जहांगीर हॉस्पिटल प्रशासनाचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एका ३१ वर्षीय तरुणाच्या निधनानंतर अवघ्या १३ तासांच्या उपचारांसाठी तब्बल ३ लाख २५ हजारांचे बिल आकारण्यात आले असून, विम्याची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत मृतदेह ताब्यात देण्यास नकार दिल्याने रुग्णालय प्रशासनाविरोधात प्रचंड संताप व्यक्त केला जात आहे..farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई! .धानोरी (मुंजाबा वस्ती) येथील रहिवासी निलेश चंद्रभान चत्तर (वय ३१ वर्षे) यांना काल सकाळी १० वाजता उपचारांसाठी जहांगीर हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. दुर्दैवाने, त्याच दिवशी रात्री ११:०५ वाजता उपचारादरम्यान त्यांचे निधन झाले. निलेश यांच्या वडिलांचे महिनाभरापूर्वीच निधन झाले होते, त्यामुळे कुटुंबावर आधीच दुःखाचा डोंगर कोसळलेला असताना हॉस्पिटलच्या वागणुकीने यात भर घातली.१३ तासांत ३.२५ लाखांचे बिल आल..कुटुंबीयांनी केलेल्या आरोपानुसार, निलेश यांच्यावर कोणतीही मोठी शस्त्रक्रिया झालेली नव्हती. तरीही हॉस्पिटलने अवघ्या १३ तासांसाठी ३ लाख २५ हजार रुपयांचे अव्वाच्या सव्वा बिल आकारले. विशेष म्हणजे, रुग्णाकडे विमा संरक्षण उपलब्ध असतानाही हॉस्पिटलने सुरुवातीला ५० हजार रुपयांची डिपॉझिट रक्कम भरून घेतली होती..निलेश यांच्या निधनानंतर शोकाकुल कुटुंबीय मृतदेह ताब्यात घेण्यासाठी विनवणी करत होते. मात्र, "जोपर्यंत इन्शुरन्स अप्रूव्हल येत नाही, तोपर्यंत मृतदेह ताब्यात देणार नाही," अशी भूमिका हॉस्पिटल प्रशासनाने घेतल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. यामुळे मृत तरुणाच्या नातेवाईकांना रात्रभर हॉस्पिटलबाहेर ताटकळत राहावे लागले. धर्मादाय आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली येणाऱ्या हॉस्पिटलमध्ये अशा प्रकारे "मेलेल्या माणसाच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचा" प्रकार सुरू असल्याचा आरोप करत स्थानिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे..या घटनेमुळे पुण्यातील नामांकित हॉस्पिटलमध्ये सुरू असलेल्या 'आर्थिक लुटीचा' प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नगरसेवक सुभाष टिंगरे आणि निलेश यांच्या सहकाऱ्यांनी आणि नातेवाईकांनी केली आहे. .Raj Thackeray: राज ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख सदावर्तेंना भोवला; “जरा जपून फिरा” म्हणत राजू पाटलांचा इशारा, रवींद्र चव्हाणांनाही टोला...तसेच, या अन्यायाविरोधात लवकरच कायदेशीर लढा उभारणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून, आरोग्य प्रशासनाने अशा रुग्णालयांवर जरब बसवावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.