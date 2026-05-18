पुणे

लोणीत तरुणाला बेदम मारहाण

लोणी काळभोर, ता. १८ : कदमवाकवस्ती (ता. हवेली) येथील हॉटेलमध्ये जेवण करत असताना ‘आमच्याकडे का पाहतो’, असे म्हणून एका तरुणाला लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण करत डोक्यात बिअरच्या बाटल्या फोडल्याची घटना शनिवारी (ता. १६) रात्री साडेदहाच्या सुमारास घडली. याप्रकरणी चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रसाद दिलीप शेंडगे (वय ३०, रा. कवडीपाट टोलनाका) असे जखमी तरुणाचे नाव असून, त्याच्यावर विश्वराज हॉस्पिटलमधील अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. याप्रकरणी राज राजेंद्र पवार, सौरभ सुनील गायकवाड, राहुल संतोष गाडगे आणि एका अल्पवयीन मुलावर लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. घटनेनंतर आरोपी फरार झाले असून, पोलिस त्यांचा शोध घेत आहेत. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक रूपाली जाधव पुढील तपास करत आहेत.

