NRAI Demands Immediate Restoration of Commercial LPG Supply : एमएनजीएल (MNGL) पाईपलाईन आता वेगाने धावणार? हॉटेल उद्योगासाठी मोठी बातमी.

पुणे ः शहरातील हॉटेल व्यवसायांना होत असलेल्या अपुऱ्या एलपीजी गॅसच्या पुरवठ्याबाबत नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआय)च्या पुणे विभागाने जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांची भेट घेऊन तातडीने गॅस पुरवठा सुरळीत करण्याची प्रमुख मागणी केली आहे. या संदर्भात सादर केलेल्या निवेदनात रेस्टॉरंट उद्योग सध्या अस्तित्वाच्या संकटाला सामोरे जात असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे..रेस्टॉरंट व्यावसायिक एलपीजीवर अवलंबून असून पुरवठा खंडित झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर हॉटेल्स बंद पडण्याची शक्यता आहे. यामुळे केवळ व्यवसायावरच नव्हे, तर लाखो कर्मचाऱ्यांच्या रोजगारावरही परिणाम होऊ शकतो. शहरातील नागरिकांच्या दैनंदिन अन्नपुरवठ्यासाठी रेस्टॉरंट्स महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याने ही सेवा खंडित होणे ही गंभीर बाब असल्याचेही निवेदनात नमूद आहे..बैठकीदरम्यान एनआरएआयचे सदस्य किशोर सरपोतदार यांनी, एलपीजी पुरवठा खंडित झाल्यामुळे अनेक रेस्टॉरंट्सना तात्पुरती बंद ठेवण्याची वेळ आल्याचे निदर्शनास आणून दिले. गेल्या काही दिवसांत राज्यातील अनेक ठिकाणी हॉटेल्स बंद राहिल्याचेही त्यांनी सांगितले. यामुळे उद्योग साखळीवर व्यापक परिणाम होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले..एनआरएआय पुणे विभागप्रमुख सायली जहागीरदार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत झालेली चर्चा सकारात्मक असल्याचे सांगितले. ''एलपीजीचा पुरवठा पुढील काही आठवड्यांत टप्प्याटप्प्याने पुन्हा सुरू होईल, अशी खात्री प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे,'' असे त्यांनी सांगितले..दरम्यान, जिल्हाधिकारी डुडी यांनी रेस्टॉरंट मालकांना दीर्घकालीन उपाय म्हणून पाईपलाईन गॅस कनेक्शनचा पर्याय स्वीकारण्याचा सल्ला दिला. तसेच एमएनजीएल गॅस लाईन प्रकल्पांना गती देण्याची गरजही या बैठकीत अधोरेखित करण्यात आली.