Pune Crime : शहरात चोरट्यांचा धुमाकूळ; चार घरफोड्यांमध्ये लाखोंचा ऐवज लंपास

पुणे : शहरात चोरट्यांनी धुमाकूळ घातला असून, चार ठिकाणी घरफोडीच्या घटना घडल्या. या घटनांमध्ये चोरट्यांनी सोन्याचे दागिने आणि रोकड असा सुमारे ११ लाख रुपयांचा ऐवज लांबविला. याबाबत संबंधित पोलिस ठाण्यांत स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..भवानी पेठेत भरदिवसा घरफोडी :भवानी पेठेतील गुरुनानकनगर परिसरात भरदिवसा सदनिकेत घरफोडी झाल्याची घटना सोमवारी (ता. २) घडली. या प्रकरणी एका तरुणाने खडक पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार सोमवारी सकाळी अकरा वाजण्याच्या सुमारास कामानिमित्त बाहेर गेले होते. त्यावेळी चोरट्यांनी सदनिकेचे कुलूप तोडून सोन्याचे दागिने आणि रोकड असा सुमारे पाच लाख रुपयांचा ऐवज लांबविला. दुपारी घरी आल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला..कोथरूडमध्ये घरातून दागिने लंपास :कोथरूड गावठाणातील तेजसनगर परिसरात घरफोडीची घटना घडली. पोलिसांच्या माहितीनुसार, चोरट्यांनी कपिल अपार्टमेंटमधील एका सदनिकेचे कुलूप तोडून घरात प्रवेश केला. त्यानंतर कपाटातील एक लाख ३७ हजार रुपयांचे सोन्याचे दागिने चोरून नेले. याप्रकरणी एका ७६ वर्षीय ज्येष्ठ महिलेने कोथरूड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..शिवणे परिसरात घरफोडी :उत्तमनगर शिवणे परिसरात चोरट्यांनी एका सदनिकेतून ४९ हजार रुपयांचे सोन्याचे दागिने चोरून नेले. ही घटन सोपान कॉम्प्लेक्समध्ये ३० जानेवारी ते दोन फेब्रुवारीच्या दरम्यान घडली. याबाबत एका ३१ वर्षीय तरुणाने उत्तमनगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांकडून परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात आहे..काळेपडळमध्ये घरफोडीत दागिने लंपास :काळेपडळ परिसरातील तरवडे वस्तीमधील एका घरातून चोरट्यांनी सोन्याचे दागिने चोरून नेले. याबाबत एका ३८ वर्षीय तरुणाने काळेपडळ पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, चोरट्यांनी घराचे कुलूप तोडून आत प्रवेश करत दागिने आणि रोकड असा सुमारे तीन लाख ८३ हजार रुपयांचा ऐवज चोरी केला..