पुणे

Pune Crime : शहरात चोरट्यांचा धुमाकूळ; चार घरफोड्यांमध्ये लाखोंचा ऐवज लंपास

Pune multiple house burglary gold cash theft news : पुण्यात चोरट्यांनी धुमाकूळ घालत चार ठिकाणी घरफोडी केल्या. भवानी पेठ, कोथरूड, शिवणे आणि काळेपडळ भागात सोन्याचे दागिने व रोकड असा सुमारे ११ लाख रुपयांचा ऐवज चोरीला गेला. पोलिस तपास सुरू आहे.
Pune multiple house burglary gold cash theft news

Pune multiple house burglary gold cash theft news

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : शहरात चोरट्यांनी धुमाकूळ घातला असून, चार ठिकाणी घरफोडीच्या घटना घडल्या. या घटनांमध्ये चोरट्यांनी सोन्याचे दागिने आणि रोकड असा सुमारे ११ लाख रुपयांचा ऐवज लांबविला. याबाबत संबंधित पोलिस ठाण्यांत स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

Loading content, please wait...
pune
crime
gold
Theft

Related Stories

No stories found.