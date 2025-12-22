Pune House Burglary : कुलूप तोडून सोनं-रोकड चोरी; कात्रज-मांजरीत दोन घरफोडीच्या घटना!

पुणे : शहरातील कात्रज आणि मांजरी परिसरातील दोन बंद सदनिकांमध्ये चोरट्यांनी घरफोडी करून सहा लाख ६१ हजार रुपयांचा ऐवज चोरून नेला. या प्रकरणी भारती विद्यापीठ आणि मांजरी पोलिस ठाण्यात अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कात्रजमधील निंबाळकरवाडी परिसरातील ऑरा नेस्ट सोसायटीतील एका सदनिकेचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी एक लाख १४ हजार रुपयांचा ऐवज लंपास केला. .या प्रकरणी सदनिकाधारकाने (वय ३८) भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, तक्रारदार २० डिसेंबर रोजी घराबाहेर गेले असताना तिसऱ्या मजल्यावरील सदनिकेतून सोन्या-चांदीचे दागिने आणि रोकड चोरट्यांनी चोरून नेली. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक नीलेश मोकाशी करीत आहेत..Pune Crime : पुण्यात पोलिसांवर गोळीबार करणाऱ्या सराईतावर गुन्हा दाखल!.दरम्यान, हडपसरमधील मांजरी बुद्रूक भागातही घरफोडीची दुसरी घटना घडली. मांजरीतील माऊली रेसिडेन्सी सोसायटीतील एका सदनिकेचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी पाच लाख ५७ हजार रुपयांचे सोन्याचे दागिने लंपास केले. या प्रकरणी एका महिलेने (वय २८) मांजरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. तक्रारदार महिला १० डिसेंबर रोजी परगावी गेल्या होत्या. १८ डिसेंबर रोजी त्या घरी परतल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. या प्रकरणाचा तपास पोलिस उपनिरीक्षक महेश कवळे करीत आहेत. पोलिसांकडून परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे चोरट्यांचा शोध सुरू आहे. या घरफोडीच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर रात्रीची पोलिस गस्त वाढवावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.