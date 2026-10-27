पुणे

Pune Crime: पुण्यात बंद घर चोरट्यांच्या निशाण्यावर; रोकड आणि सोन्या-चांदीचे दागिने असा २.८६ लाखांचा ऐवज चोरीला

Thieves Target Locked House in Alandi Mhatobachi Near Pune: आळंदी म्हातोबाची येथे चोरट्यांचा डल्ला; सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांसह रोकड चोरीला
Alandi Mhatobachi Theft News Thieves Break Lock of Closed House and Steal Cash and Jewellery Worth 2 Point 86 Lakh in Pune

Alandi Mhatobachi Theft News Thieves Break Lock of Closed House and Steal Cash and Jewellery Worth 2 Point 86 Lakh in Pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : घर बंद असल्याचा गैरफायदा घेत चोरट्यांनी मुख्य दरवाजाचे कुलूप उचकटून घरातील दोन लाख ८६ हजार रुपयांचा ऐवज चोरून नेल्याची घटना आळंदी म्हातोबाची येथे घडली. याप्रकरणी ७५ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाने लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे.

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