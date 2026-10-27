Pune Crime: पुण्यात बंद घर चोरट्यांच्या निशाण्यावर; रोकड आणि सोन्या-चांदीचे दागिने असा २.८६ लाखांचा ऐवज चोरीला

पुणे : घर बंद असल्याचा गैरफायदा घेत चोरट्यांनी मुख्य दरवाजाचे कुलूप उचकटून घरातील दोन लाख ८६ हजार रुपयांचा ऐवज चोरून नेल्याची घटना आळंदी म्हातोबाची येथे घडली. याप्रकरणी ७५ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाने लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी हे आळंदी म्हातोबाची (ता. हवेली) येथील शितळादेवी नगर परिसरात राहतात. २४ ऑक्टोबर रोजी सकाळी दहा ते २६ ऑक्टोबर रोजी दुपारी बारा वाजण्याच्या दरम्यान त्यांचे घर कुलूप लावून बंद होते. यादरम्यान चोरट्याने घराच्या मुख्य दरवाजाचे कुलूप तोडून आत प्रवेश केला. .चोरट्याने बेडरूममधील कपाटाचे कुलूप उचकटून आतील दीड लाखांची रोकड आणि सोन्या-चांदीचे दागिने असा एकूण दोन लाख ८६ हजार रुपयांचा मुद्देमाल लंपास केला. याप्रकरणी लोणी काळभोर पोलिसांनी अज्ञात चोरट्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक योगेश पैठणे या गुन्ह्याचा पुढील तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.