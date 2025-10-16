Pune Crime : पुण्यातील घरफोडीप्रकरणी सराईत गुन्हेगार २४ तासांत अटकेत

पुणे : शहरातील घरफोडीप्रकरणी दोघा सराईतांना गुन्हे शाखेच्या दरोडा व वाहनचोरी विरोधी पथकाने अवघ्या २४ तासांत अटक केली. याप्रकरणी विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे..मंगेश ऊर्फ सोन्या विजय चव्हाण (वय २८, रा. दारूवाला पूल, दुधभट्टीजवळ, पुणे) आणि सागर ऊर्फ खापा दिलीप परदेशी (वय २०, रा. गणेश विकास मंडळासमोर, पुणे) अशी आरोपींची नावे आहेत. विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात १४ ऑक्टोबर रोजी घरफोडीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. .Pune News: अनधिकृत नळजोड तोडण्यास सुरुवात; गळती शोधण्याच्या मोहिमेअंतर्गत कारवाई, नोटीस बजावण्यासही गती.या गुन्ह्याचा समांतर तपास करताना दरोडा व वाहनचोरी विरोधी पथकातील पोलिस अंमलदार प्रदीप राठोड आणि रवींद्र लोखंडे यांना आरोपी गणेश पेठेतील दुधभट्टीजवळ थांबल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रवीण काळुखे यांच्या पथकाने सापळा रचून आरोपींना ताब्यात घेतले. त्यांना विश्रामबाग पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. मंगेश ऊर्फ सोन्या चव्हाण याच्याविरुद्ध यापूर्वी १५ घरफोडी आणि चोरीचे गुन्हे दाखल आहेत..ही कारवाई गुन्हे शाखेचे अतिरिक्त पोलिस आयुक्त पंकज देशमुख, पोलिस उपायुक्त निखिल पिंगळे, सहाय्यक आयुक्त विजय कुंभार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक प्रशांत अन्नछत्रे, सहायक निरीक्षक प्रवीण काळुखे, पोलिस अंमलदार बाळू गायकवाड, प्रदीप राठोड, रवींद्र लोखंडे आणि गणेश ढगे यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.