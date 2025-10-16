पुणे

Pune Crime : पुण्यातील घरफोडीप्रकरणी सराईत गुन्हेगार २४ तासांत अटकेत

The Swift Arrest by the Crime Branch : विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या घरफोडीच्या गुन्ह्यात पुणे गुन्हे शाखेच्या दरोडा व वाहनचोरी विरोधी पथकाने अवघ्या २४ तासांत मंगेश ऊर्फ सोन्या विजय चव्हाण (वय २८) आणि सागर ऊर्फ खापा दिलीप परदेशी (वय २०) या दोन सराईत आरोपींना अटक केली आहे.
Pune Police Arrest Mangal Chavan, a Notorious Offender with 15 Prior Cases, Within 24 Hours of the Crime.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : शहरातील घरफोडीप्रकरणी दोघा सराईतांना गुन्हे शाखेच्या दरोडा व वाहनचोरी विरोधी पथकाने अवघ्या २४ तासांत अटक केली. याप्रकरणी विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.

