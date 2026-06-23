पुणे

म्हाडाच्या पुणे मंडळाच्या ७९२ सदनिकांची गुरूवारी सोडत

म्हाडाच्या पुणे मंडळाच्या ७९२ सदनिकांची गुरूवारी सोडत
Published on

‘म्हाडा’ पुणे मंडळाच्या
सदनिकांसाठी उद्या सोडत

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : ‘म्हाडा’च्या पुणे येथील ताथवडे टप्पा-२ गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत अल्प उत्पन्न गटातील २४ आणि मध्यम उत्पन्न गटातील ७६८ सदनिका अशा एकूण ७९२ सदनिकांच्या विक्रीसाठी लाॅटरी जाहीर केली होती. त्यानुसार आलेल्या १,४२२ अर्जांची गुरुवारी (ता. २५) दुपारी १२.३० वाजता संगणकीय सोडत काढली जाणार आहे. पुणे मंडळाचे सभापती शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्या हस्ते मंडळाच्या कार्यालयातील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात सोडत काढण्यात येणार आहे. पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फे ताथवडे पुणे टप्पा-२ गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत २४ सदनिका अल्प उत्पन्न गटासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. प्रति सदनिकेची किंमत ४६ ते ४७ लाख रुपयांदरम्यान असून, बांधकामाचे क्षेत्रफळ ७५.९६ ते ७७.९९ चौरस मीटर आहे. याच प्रकल्पात मध्यम उत्पन्न गट योजनेअंतर्गत ७६८ सदनिका असून, प्रति सदनिकेची किंमत ६४.५० ते ६५.५० लाख रुपयांदरम्यान आहे व बांधकामाचे क्षेत्रफळ ८९.१५ ते ९१.१८ चौरस मीटर आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Maharashtra housing policies
Pune housing schemes
Pune housing lottery
MHADA Pune homes
affordable housing Pune
MHADA flats for middle income
lottery for low income homes Pune
Pune residential apartments
upcoming housing projects Pune
Pune real estate news
MHADA housing updates
Tathawade housing project
Pune residential schemes
MHADA Pune application process
housing lottery details
पुणे गृहनिर्माण सोडत
म्हाडा पुणे सदनिका
पुणे अपार्टमेंट विक्री
पुणे मकान योजनाएं
ताथवडे गृहनिर्माण योजने
अल्प उत्पन्न गट सदनिका
मध्यम उत्पन्न गट सदनिका
पुणे गृहबांधणी योजना
म्हाडा अर्ज प्रक्रिया
पुणेतील गृहनिर्माण बातम्या
घरांसाठी लागणारे कागदपत्र
महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण धोरणे
मंडळाच्या सदस्यता फायद्यांची माहिती