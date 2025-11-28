HSRP Deadline : HSRP नंबर प्लेटसाठी 'या' रविवारपर्यंतच अंतिम मुदत; १५ लाख वाहनांवर ३० नोव्हेंबरनंतर मोठी कारवाई

पुणे

HSRP Deadline for Pune Vehicles : पुण्यातील २४ लाखांहून अधिक वाहनांपैकी केवळ ७.५६ लाख वाहनांनाच उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लावण्यात आली असून, नोंदणीची अंतिम मुदत रविवार (ता. ३०) पर्यंत असल्याने मुदतवाढ न मिळाल्यास १५ लाख वाहनांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
पुणे : शहरातील २४ लाखांहून अधिक वाहनांना उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लावणे अनिवार्य आहे. त्यापैकी सुमारे साडेनऊ लाख वाहनांनीच नंबर प्लेटसाठी नोंदणी केली. सात लाख ५६ हजार ३५६ वाहनांना प्रत्यक्षात नंबर प्लेट लावण्यात आली, तर सुमारे १५ लाख वाहने अद्यापही नंबर प्लेटपासून दूर आहेत. रविवार (ता. ३०) नोंदणीसाठी अंतिम तारीख आहे.

