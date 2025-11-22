पुणे

Education News : करिअरच्या संधी वाढणार! पाचवी ते दहावीच्या अभ्यासक्रमात वाणिज्य विषय लवकरच? ICAI च्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद

Commerce Subject Proposed for School Curriculum : दी इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडियाच्या (ICAI) वेस्टर्न इंडिया रिजनल कौन्सिलचे (WIRC) अध्यक्ष सीए केतन सैय्या यांनी वाणिज्य विद्याशाखेतील उत्तम संधी लक्षात घेऊन इयत्ता पाचवी ते दहावीच्या शालेय अभ्यासक्रमात वाणिज्य विषयाचा समावेश करण्यासाठी शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे सकारात्मक चर्चा केली आहे.
पुणे : ‘‘वाणिज्य विद्याशाखेत करिअरच्या उत्तम संधी उपलब्ध आहेत. इयत्ता पाचवी ते दहावीच्या अभ्यासक्रमात वाणिज्य विषयाचा समावेश करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. यासंदर्भात शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, शिक्षण सचिव आणि महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार यांची भेट घेतली आहे.

