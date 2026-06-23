Pune Crime: पुणे पोलिसांच्या रडारवरील 'बबलू' कोण? इन्स्टाग्रामवर फोटो टाकायचा, अन् गुपचूप चालायचा पिस्तुलांचा धंदा; अखेर पकडला

पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने लातूरमध्ये यशस्वी कारवाई करत सोशल मीडियाच्या माध्यमातून गावठी पिस्तुलांची खरेदी-विक्री करणाऱ्या आरोपीला अटक केली आहे. शेख अहमद उर्फ बबलू सुरज सय्यद या तरुणाने इन्स्टाग्रामवर फोटो अपलोड करून अवैध हत्यारांचा धंदा चालविला होता. .आरोपीची पार्श्वभूमीपुण्यातील पर्वती, खडक आणि वाघोली पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या विविध गुन्ह्यांमध्ये बबलू पोलिसांच्या रडारवर होता. तो पिस्तुल विक्रेता असल्याची माहिती पोलिसांना होती. पुण्यातील अनेक गोळीबार प्रकरणांमध्ये वापरलेल्या पिस्तुलांचा पुरवठा याच बबलूने केल्याचे पूर्वीच्या तपासात समोर आले होते. त्यामुळे पुणे पोलिस त्याचा सातत्याने शोध घेत होते.बिबवेवाडी भागात राहणाऱ्या बबलूला पिस्तुलांचा अतिशय मोठा शौक होता. सोशल मीडियावर त्याचे अनेक फोटो प्रसिद्ध आहेत, ज्यात तो पिस्तुलांसोबत उभा असलेला दिसतो..लातूरमध्ये सापळागुन्हे शाखेच्या पोलिसांना बबलू लातूर जिल्ह्यातील एका गावात लपून बसल्याची खात्रीशीर माहिती मिळाली. त्यानुसार गुन्हे शाखेच्या खंडणी विरोधी पथकाने लातूर गाठले आणि सापळा रचून आरोपीला यशस्वीरित्या ताब्यात घेतले.अटकेच्या वेळी झालेल्या तपासात बबलूचा सोशल मीडियातील अवैध व्यवहार उघडकीस आला. तो इन्स्टाग्रामवर गावठी पिस्तुलांसोबत फोटो टाकून त्यांची खरेदी-विक्री करत होता. इच्छुक व्यक्तींशी थेट संपर्क साधून व्यवहार पूर्ण करत असे..Pune Fraud News : पुणे महापालिकेची अडीच कोटींची फसवणूक; बनावट डिमांड ड्राफ्ट सादर केल्याचा प्रकार उघड.मध्यप्रदेशशी संबंधतपासात आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली. बबलू मध्यप्रदेशातील उमरठी गावातील पिस्तुल विक्रेत्यांशी नियमित संपर्कात होता. त्यांच्या ओळखीच्या लोकांना तेथे पाठवून मध्यस्थी करत आणि गावठी पिस्तुल खरेदी करून पुण्यात विकत असे. या माध्यमातून त्याने राज्यातील अनेक गुन्ह्यांना हत्यारे पुरविल्याचा संशय पोलिस व्यक्त करत आहेत..जप्त मुद्देमालपोलिसांनी आरोपीकडून पाच पिस्तुल आणि सात जिवंत काडतुसे जप्त केले आहेत. या मुद्देमालाची एकूण किंमत सुमारे एक लाख अठ्ठ्याण्णव हजार रुपये इतकी आहे.तपास सुरूपोलिसांच्या मते, बबलूकडे आणखी काही पिस्तुल असण्याची शक्यता आहे. त्याने आतापर्यंत कोण-कोणाला पिस्तुल विकले, याची माहिती काढण्यासाठी तपास सुरू आहे. या प्रकरणात त्याचा पुण्यासह राज्यातील इतर गुन्ह्यांमध्ये सहभाग असल्याचेही पोलिस तपासातून समजत आहे.ही कारवाई पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने केली असून, सोशल मीडियाचा वापर करून अवैध हत्यारांचा धंदा करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. बबलूच्या अटकेमुळे पुण्यातील गोळीबाराच्या घटनांमागील हत्यार पुरवठा साखळी उघडकीस येण्याची आशा पोलिसांना आहे..Pune Businessman Office Firing : पुण्यात व्यावसायिकाच्या कार्यालयावर गोळीबार; लॉरेन्स बिश्नोई गँगने जबाबदारी स्विकारली, पोस्ट व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.