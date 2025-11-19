पुणे

Pune Crime : पुण्यात मटका, गुटखा आणि एमडीचे जाळे पुन्हा सक्रिय; पोलिसांनी धडक मोहीम सुरू केली!

Pune Drug Network : फरासखाना पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत गुन्हे शाखेने केलेल्या कारवाईत सुमारे १२ लाख रुपये किमतीचे मेफेड्रॉन (एमडी) जप्त करण्यात आले.
Police Crackdown on Matka and Betting Rackets

Police Crackdown on Matka and Betting Rackets

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : शहरात पुन्हा अवैध धंद्यांचे जाळे सक्रिय होत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. मटका, प्रतिबंधित गुटखा तसेच ‘एमडी’सारख्या घातक अमली पदार्थांचा पुरवठा वाढत असून, पोलिसांनी अलीकडे केलेल्या कारवायांत ही बाब समोर आली आहे. फरासखाना पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत गुन्हे शाखेने केलेल्या कारवाईत सुमारे १२ लाख रुपये किमतीचे मेफेड्रॉन (एमडी) जप्त करण्यात आले. विशेष म्हणजे, या भागात अवैध धंद्यांकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल दोन पोलिस कर्मचाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात आली असून, विभागीय चौकशी करण्यात येत आहे.

Loading content, please wait...
police
pune
crime
Drugs
Pune Police Commissioner
MD drugs seizure

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com