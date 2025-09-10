पुणे

Matru Vandana Yojana : अखेर पुण्यात ‘मातृवंदना’ रुळावर; गर्भवतींच्या नोंदणीला वेग

Pune Health Department : हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेमध्ये अडकलेली ‘प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना’ अखेर रुळावर आली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेमध्ये अडकलेली ‘प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना’ अखेर रुळावर आली असून, महिला व बालकल्याण विभागाकडून या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी गतीने प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत.

