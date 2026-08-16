Pune Restrictions: महत्त्वाची बातमी! पुण्यात १८ ते ३१ ऑगस्टपर्यंत जमावबंदी; कोणत्या गोष्टींवर असणार बंदी अन् का? जाणून घ्या...

आगामी सण सामाजिक आणि राजकीय कार्यक्रमांदरम्यान कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पुणे पोलिसांनी १८ ऑगस्ट ते ३१ ऑगस्टपर्यंत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा आदेश महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९५१ च्या कलम ३७ (१), (२) आणि (३) अंतर्गत जारी करण्यात आला आहे. पोलीस उपआयुक्त (विशेष शाखा) डॉ. प्रशांत अमृतकर यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात १८ ऑगस्ट रोजी मध्यरात्री १२:०१ पासून ते ३१ ऑगस्ट रोजी मध्यरात्री १२ वाजेपर्यंत हा प्रतिबंध लागू राहील..पोलिसांच्या मते, विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटना शहरात वेळोवेळी मोर्चे, निदर्शने, बंद आणि आंदोलने आयोजित करतात. याशिवाय अतिक्रमणविरोधी कारवाई आणि इतर संवेदनशील मुद्द्यांदरम्यान तणाव निर्माण होऊ शकतो. आगामी ईद-ए-मिलाद, नारळी पौर्णिमा आणि रक्षाबंधन यांसारख्या विविध सणांच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक शांतता, सुरक्षा आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. .Malshej Ghat Project Protest: माळशेज घाट भोरांडे जलविद्युत प्रकल्प रद्द करण्यासाठी मढ येथे आदिवासींचा ‘गाढव मोर्चा’ व रास्ता रोको; अदानी हटाओ, सह्याद्री बचावोच्या घोषणा.या प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार, कोणत्याही व्यक्तीला सार्वजनिक ठिकाणी ज्वलनशील, स्फोटक आणि ज्वालाग्राही पदार्थ, दगड, शस्त्रे किंवा कोणालाही शारीरिक इजा पोहोचवू शकतील अशा इतर कोणत्याही वस्तू बाळगण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. याव्यतिरिक्त कोणत्याही व्यक्ती, नेता किंवा संस्थेचे पोर्ट्रेट, प्रतिकात्मक पुतळे किंवा मूर्ती प्रदर्शित करण्यास किंवा जाळण्यास मनाई आहे. तसेच सार्वजनिक ठिकाणी अश्लील, आक्षेपार्ह किंवा चिथावणीखोर घोषणा देणे, चिथावणीखोर गाणी गाणे, संगीत वाद्ये वाजवणे आणि सामाजिक सलोखा किंवा कायदा व सुव्यवस्थेत व्यत्यय आणू शकणाऱ्या कृतींनाही मनाई आहे..पोलिसांनी इशारा दिला आहे की, भडकाऊ भाषणे, सार्वजनिक ठिकाणी आक्षेपार्ह वर्तन आणि सामाजिक सलोखा बिघडवणाऱ्या कृतींविरुद्ध कारवाई केली जाईल. या आदेशानुसार सोशल मीडियावर गुन्हेगारांचे व्हिडिओ तयार करणे आणि प्रसारित करणे, भीती पसरवणे, धमक्या देणे किंवा कायदा आणि सुव्यवस्थेवर परिणाम करणारी डिजिटल सामग्री शेअर करण्यासही मनाई आहे..या आदेशातील सर्वात महत्त्वाची तरतूद म्हणजे पाच किंवा अधिक लोकांचा समावेश असलेला कोणताही मेळावा, रॅली किंवा मिरवणूक आयोजित करण्यासाठी पुणे पोलीस आयुक्तांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. परवानगीशिवाय कोणत्याही मेळाव्यात, रॅलीत किंवा मिरवणुकीत सहभागी होणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. हा आदेश कर्तव्यावर असताना शस्त्र बाळगण्याची परवानगी असलेल्या किंवा तसे करणे आवश्यक असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू होणार नाही. .Education News: आंबेगावचा अभिमान: मोरडेवाडी शाळेच्या दोन विद्यार्थ्यांची ESA व इस्रो भेटीसाठी निवड, नामवंत अंतराळ शास्त्रज्ञांशी संवादाची संधी.याशिवाय खाजगी सुरक्षा रक्षक आणि पहारेकरी यांसारख्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना कर्तव्यावर असताना साडेतीन फूट लांबीपर्यंतच्या काठ्या बाळगण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. पुणे पोलिसांनी या आदेशाची व्यापक प्रसिद्धी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९५१ च्या कलम १३५ अंतर्गत खटला चालवला जाईल. आदेशाची मुदत संपल्यानंतरही उल्लंघनाशी संबंधित तपास, जप्ती, दंड किंवा इतर कायदेशीर कारवाई सुरू राहू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.