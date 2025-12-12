Pune Cyber Fraud : सायबर चोरट्यांचा धुमाकूळ; एकाच दिवशी ११ गुन्ह्यांची नोंद; दोन कोटी १६ लाखांची ऑनलाइन लूट!

पुणे : शहरात सायबर गुन्हेगारांनी अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे. एकाच दिवशी विविध पोलिस ठाण्यात ११ सायबर गुन्ह्यांची नोंद झाली असून, या घटनांमध्ये दोन कोटी १६ लाख ७१ हजार रुपयांची फसवणूक झाली. फेडेक्स कुरिअर, मनी लाँड्रींग, शेअर ट्रेडिंग, प्रीपेड टास्क, फेक अॅप, बनावट लिंक अशा विविध माध्यमातून सायबर गुन्हेगारांनी नागरिकांचे बॅंक खाते रिकामे केले. .१) सायबर पोलिस ठाणे- ‘मनी लाँड्रींग’च्या नावाने फसवणूकसायबर चोरट्यांनी ज्येष्ठ नागरिकास मनी लाँड्रींगची भीती दाखवून चौकशीच्या बहाण्याने ६३ लाख ४० हजार रुपये बॅंक खात्यात जमा करण्यास भाग पाडले. याबाबत ताडीवाला रस्ता परिसरातील ज्येष्ठ नागरिकाने सायबर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे.२) वारजे- बनावट गुंतवणूक अॅपद्वारे ५४.८१ लाखांची लूटस्टॉक ट्रेडिंगमध्ये भरघोस परताव्याचे आमिष दाखवून एका ५८ वर्षीय व्यक्तीला लिंक पाठवली. त्या लिंकद्वारे ‘घानी सिक्युरिटी’ नावाचे अॅप इन्स्टॉल करायला सांगण्यात आले. अॅप पूर्णपणे बनावट असल्याचे लक्षात येईपर्यंत ५४ लाखांहून अधिक रक्कम चोरट्यांच्या खात्यात जमा झाली..Pune Update : कोंढवे–धावडे घरनियमितीला गती; महसूल मंत्र्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीचे आदेश!.३) खडक - प्रीपेड टास्कद्वारे पाच लाखांचा फटकागणेशपेठेतील एका व्यक्तीस टेलिग्रामद्वारे प्रीपेड टास्क पाठवण्यात आले. ‘टास्क पूर्ण केल्यास भरपूर पैसे मिळतील,’ असे सांगत सतत पैसे जमा करण्यास सांगण्यात आले.४) उत्तमनगर- महिलेची ३.३७ लाखांची फसवणूकशेअर ट्रेडिंगमध्ये चांगला परतावा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून ६३ वर्षीय ज्येष्ठ महिलेस लिंक पाठवली. त्यांना वेळोवेळी रक्कम गुंतवण्यास सांगून लुबाडले..५) नांदेड सिटी - शेअर ट्रेडिंगच्या नावाखाली ५.६१ लाखांची लूटशेअर मार्केटमध्ये मोठा फायदा मिळेल असे ४७ वर्षीय व्यक्तीला सांगण्यात आले. गुंतवणुकीच्या नावाखाली सतत रक्कम भरण्यास लावली. अखेरीस ५.६१ लाखांचा फटका बसला.६) कोथरूड- पार्सल कस्टममध्ये अडकलेफेडेक्स कुरिअरमधून बोलत असल्याचे भासवून चोरट्यांनी ५१ वर्षीय व्यक्तीला ‘आपले पार्सल कस्टममध्ये अडकले आहे,’ असे सांगिले. पार्सलमध्ये अमली पदार्थ असल्याची भीती दाखवून फिर्यादीकडून बँक खात्याचे तपशील घेऊन २५ लाखांहून अधिक रक्कम बॅंक खात्यात वळवली..७) चतु:शृंगी - प्रीपेड टास्कच्या बहाण्याने १४.६९ लाखांना गंडाऔंधमधील व्यक्तीस प्रीपेड टास्क देत कमाईचे लालच दाखवण्यात आले. चांगल्या परताव्याच्या आमिषाने १४.६९ लाख रुपये हडप करण्यात आले.८) बाणेर - प्रीपेड टास्कद्वारे २५ लाख उकळलेप्रीपेड टास्कमधून मोठ्या कमाई मिळवून देण्याच्या नावाखाली बाणेरमधील ४५ वर्षीय व्यक्तीकडून २५ लाख रुपये उकळले.९) वानवडी- ज्येष्ठ महिलेची ९.७८ लाखांची फसवणूकविशेष म्हणजे, ज्येष्ठ महिलेने कोणतीही माहिती, ओटीपी किंवा तपशील न देता त्यांच्या डेबिट कार्डमधून सायबर चोरट्यांनी ९.७८ लाख रुपये काढले..Pune News : महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर पुण्यात ३ हजार कोटींचा विकासधडाका; सोमवारी मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या उपस्थितीत मोठा कार्यक्रम!.१०) वानवडी - ५.६१ लाखांची शेअर फसवणूकएका ५९ वर्षीय व्यक्तीस शेअर ट्रेडिंगमध्ये चांगल्या परताव्याचेस्वप्न दाखवण्यात आले. सतत रक्कम टाकायला लावून ५.६१ लाखांची फसवणूक केली.११) चंदननगर- तरुणीला चार लाखांना गंडातरुणीला हॉटेल रिव्ह्यू आणि लाईक करण्यासाठी ‘टास्क’ देण्यात आले. टप्प्याटप्प्याने मोठी रक्कम भरल्यानंतर तिला आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.