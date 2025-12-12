पुणे

Pune Cyber Fraud : सायबर चोरट्यांचा धुमाकूळ; एकाच दिवशी ११ गुन्ह्यांची नोंद; दोन कोटी १६ लाखांची ऑनलाइन लूट!

Online Scams : पुणे शहरात सायबर चोरट्यांनी मोठ्या प्रमाणावर फसवणुकीच्या घटनांमध्ये धुमाकूळ घातला. एकाच दिवशी ११ गुन्ह्यांची नोंद झाली असून, नागरिकांचे बँक खाते रिकामे होऊन दोन कोटी १६ लाखांहून अधिक नुकसान झाले.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : शहरात सायबर गुन्हेगारांनी अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे. एकाच दिवशी विविध पोलिस ठाण्यात ११ सायबर गुन्ह्यांची नोंद झाली असून, या घटनांमध्ये दोन कोटी १६ लाख ७१ हजार रुपयांची फसवणूक झाली. फेडेक्स कुरिअर, मनी लाँड्रींग, शेअर ट्रेडिंग, प्रीपेड टास्क, फेक अॅप, बनावट लिंक अशा विविध माध्यमातून सायबर गुन्हेगारांनी नागरिकांचे बॅंक खाते रिकामे केले.

