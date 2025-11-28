पुणे

Infra ID Maharashtra : विकासकामातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; प्रत्येक कामाला 'इन्फ्रा आयडी' बंधनकारक

Infra ID Mandatory for Development Work : विकासकामांमध्ये होणारे गैरप्रकार, कामांची पुनरावृत्ती आणि निधीचा गैरवापर रोखण्यासाठी आता जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून होणाऱ्या प्रत्येक कामाला 'इन्फ्रा आयडी' (Infra ID) बंधनकारक करण्यात आला आहे, ज्यामुळे कामांचा डिजिटल रेकॉर्ड तयार होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : एकच काम वेगवेगळ्या पद्धतीने सादर करणे, प्रत्यक्ष जागेवर काम न करता बिले काढणे, दोषदायित्व कालावधी पूर्ण करण्याआधीच पुन्हा त्याच कामाची निविदा काढून काम करणे आदी प्रकाराच्या गैरप्रकार करणाऱ्यांना आता ‘इन्फ्रा आयडी’मुळे आळा बसणार आहे. येथून पुढे कोणत्याही पायाभूत सुविधांच्या कामाचे पूर्वगणनपत्रक तयार करून त्यास मान्यता घेतानाच हा आयडी तयार करावा लागणार आहे. तरच ते काम मंजूर होणार आहे.

