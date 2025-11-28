Infra ID Maharashtra : विकासकामातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; प्रत्येक कामाला 'इन्फ्रा आयडी' बंधनकारक

पुणे : एकच काम वेगवेगळ्या पद्धतीने सादर करणे, प्रत्यक्ष जागेवर काम न करता बिले काढणे, दोषदायित्व कालावधी पूर्ण करण्याआधीच पुन्हा त्याच कामाची निविदा काढून काम करणे आदी प्रकाराच्या गैरप्रकार करणाऱ्यांना आता ‘इन्फ्रा आयडी’मुळे आळा बसणार आहे. येथून पुढे कोणत्याही पायाभूत सुविधांच्या कामाचे पूर्वगणनपत्रक तयार करून त्यास मान्यता घेतानाच हा आयडी तयार करावा लागणार आहे. तरच ते काम मंजूर होणार आहे. .जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून करण्यात येणाऱ्या कामांना राज्य सरकारने ‘इन्फ्रा आयडी’ बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे आमदार, खासदार यांचा निधी जिल्हा नियोजन विभागाकडून कामांसाठी ग्रामीण भाग, जिल्हा परिषद आणि महापालिकांच्या हद्दीत विविध विकासकामांसाठी खर्च केला जातो. तो कसा, कुठे खर्च होतो, यांचे आजपर्यंत पुरेसे रेकॉर्ड ठेवले जात नव्हते..त्यामुळे एकाच कामांवर खर्च होणे, मान्यता दिलेल्या निविदेतील कामे करण्याऐवजी दुसऱ्याच कामांवर तो निधी खर्च करणे, दोषदायित्व कालावधी संपण्यापूर्वीच त्याच कामांवर खर्च करणे, काम गुणात्मक न केल्यास दोषदायित्व कालावधीत ते उघड झाले, तरी संबंधित ठेकेदारावर कारवाई न करणे, असे अनेक गैरप्रकार घडत होते. त्यांना या ‘आयडी’मुळे आळा बसणार आहे..दरम्यान, ठेकेदार कोण आहे, त्या कामासाठी किती निधी आणि कोणत्या शीर्षकाखाली तो उपलब्ध करून दिला आहे, तसेच कामाचा कालावधी किती आहे, यांची सर्व माहिती या आयडीवर उपलब्ध असेल. त्या कामाचे फोटो आणि जिओ-लोकेशनही यात समाविष्ट असणार आहेत. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून होणाऱ्या प्रत्येक कामाचा ‘डिजिटल रेकॉर्ड’ तयार होणार आहे..Barshi Crime : बार्शीत एसटी वाहकाला मारहाण; कॉलर पकडून धमक्या, ३ हजार रुपये गायब; दोघांवर गुन्हा दाखल!....तर मान्यता नाहीजिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून होणाऱ्या कामांची तपासणी आणि मूल्यमापन महापालिकेच्या हद्दीत असेल, तर आयुक्त, ग्रामीण भागात असेल, तर जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या हद्दीतील काम असेल, तर ते मुख्यधिकारी यांच्याकडून होणार आहे. हे मूल्यमापन करताना एखादे विकासकाम झाले असेल, परंतु त्यांचा ‘इन्फ्रा आयडी’ नसेल, तर त्यास मान्यता मिळणार नाही..‘सब आयडी’ तयार होणारसमजा एका शाळेसाठी चार वर्गखोल्या बांधण्यासाठी तरतूद आहे. अशा परिस्थितीत, त्यांचा ‘इन्फ्रा आयडी’ प्रथम तयार केला जाईल. पुढच्या वर्षी त्याच शाळेत दुसऱ्या वर्गखोल्या बांधल्या जात असतील, तर यासाठी वेगळा किंवा नवीन ‘इन्फ्रा आयडी’ तयार करण्याऐवजी, त्यांचा ‘सब आयडी’ तयार केला जाईल. अशा प्रकारे कामांची पुनरावृत्ती टाळता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.