Pune News: पुणेकरांना मोठा दिलासा! शिवाजीनगरची वाहतूक कोंडी फोडणार; ७३.५२ कोटींच्या उड्डाणपुलाला मंजुरी, दीड वर्षांत काम पूर्ण

पुणे: शिवाजीनगर परिसरातील वाढती वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी महापालिकेकडून साखर संकुल ते जुना पुणे-मुंबई रस्ता येथे उड्डाणपूल आणि समतल विलगक उभारण्यात येणार आहे. या कामासाठी ७३ कोटी ५२ लाख रुपयांच्या खर्चाला स्थायी समितीने गुरुवारी मंजुरी दिली. संबंधित उड्डाणपुलाचे काम दीड वर्षात पूर्ण होणार असल्याने शिवाजीनगरमधील वाहतूक कोंडीची समस्या सुटण्यास मदत होणार आहे..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.गणेशखिंड रस्त्यावरून शिवाजीनगरकडे येताना कृषी महाविद्यालयापासून ते सिमला ऑफिस चौक, संचेती रुग्णालयाजवळील चौक आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयासमोरील चौकात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होती. अनेकदा या कोंडीमुळे परिसरातील मुख्य रस्त्यांवर ताण येऊन संबंधित रस्त्यांवरही वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होते..त्यामुळे संबंधित कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी महापालिकेच्या विशेष प्रकल्प विभागाकडून साखर संकुल ते जुना पुणे-मुंबई रस्ता यादरम्यान उड्डाणपूल आणि समतल विलगक करण्याचे निश्चित केले. त्यानुसार, विशेष प्रकल्प विभागाकडून त्यासाठीची प्रक्रिया सुरू केली आहे..शिवाजीनगर येथील वाहतुकीची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. ही वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी साखर संकुल ते जुना पुणे-मुंबई रस्ता यादरम्यान उड्डाणपूल आणि समतल विलगक तयार केले जाणार आहेत. त्यासाठी ७३ कोटी रुपयांच्या खर्चाला स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.- श्रीनाथ भिमाले, अध्यक्ष, स्थायी समिती, महापालिका.Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.सर्वेक्षण अन् वाहतुकीचा अभ्यासप्रीतम एंटरप्रायजेस या सल्लागार संस्थेने टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण आणि वाहतूक अभ्यास करून या रेल्वे उड्डाणपुलाचा आराखडा तयार केला. या कामासाठी ७३ कोटी ५१ लाख ६९ हजार २५० रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले होते. या अंदाजपत्रकास तांत्रिक छाननी समिती आणि महापालिका आयुक्तांच्या प्रशासकीय मान्यतेनंतर, आता स्थायी समितीनेही या खर्चाला अंतिम मंजुरी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.