पुणे

Pune ATS : एटीएसच्या तपासात झुबेरचे दहशतवादी मनसुबे उघडकीस; सुरक्षा यंत्रणेत खळबळ

IT Engineer's Radical Intentions Exposed by Pune ATS : पुण्यातील नामांकित आयटी कंपनीत कार्यरत असलेल्या झुबेर हंगरगीकर नावाच्या अभियंत्याकडे एटीएसच्या छाप्यात अल-कायदाचे डिजिटल मासिके, बॉम्बनिर्मितीचे मार्गदर्शक आणि ‘जिहाद’ प्रशिक्षणाचे साहित्य आढळल्याने, त्याची धार्मिक अतिरेकी विचारसरणी आणि देशात 'खिलाफत' स्थापनेचे मनसुबे उघड झाले आहेत.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : राज्य दहशतवादी विरोधी पथकाच्या (एटीएस) ९ ऑक्टोबर रोजी टाकलेल्या छाप्यात पुण्यातील एका तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अभियंत्याचे धक्कादायक मनसुबे उघडकीस आले आहेत. मागील १५ वर्षांहून अधिक काळ पुण्यातील नामांकित आयटी कंपन्यांत काम करणाऱ्या झुबेर हंगरगीकर या अभियंत्याकडे अल-कायदासह कट्टरवादाचे साहित्य, बॉम्बनिर्मितीचे मार्गदर्शक आणि ‘जिहाद’ प्रशिक्षणाची पुस्तके आढळून आल्याने सुरक्षा यंत्रणेत खळबळ उडाली आहे.

pune
attack
Terrorism
Terrorist Organization
terror attack

