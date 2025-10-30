पुणे

Pune Land Dispute : धर्मादाय आयुक्तांकडून पुण्यातील जैन बोर्डिंग जमीन व्यवहार रद्द करण्याचे आदेश, बिल्डरच्या २३० कोटींबाबत महत्त्वाचा निर्णय

Jain Boarding Land Deal : या व्यवहारावर जैन समाज आणि विरोधकांचा तीव्र विरोध होता; आंदोलन आणि मोर्चेही काढण्यात आले.धर्मादाय आयुक्त अमोघ कलोटी यांनी सुनावणीनंतर व्यवहार रद्द करण्याचा निर्णय दिला.
पुण्यातील जैन बोर्डिंग जमीन व्यवहार प्रकरणात मोठी अपडेट समोर आली आहे. धर्मादाय आयुक्तांनी जैन बोर्डिंग जमीन व्यवहार रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.आयुक्तांकडून काही दिवसांपूर्वी सुनावणी घेण्यात आली होती, यावर आज निर्णय देण्यात आला. मात्र गोखले बिल्डरला व्यवहाराचे पैसे आणि स्टॅंप ड्यूटीचे पैसे मिळवण्यासाठी कोर्टाची पायरी चढावी लागणार आहे.

