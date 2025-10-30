Pune Land Dispute : धर्मादाय आयुक्तांकडून पुण्यातील जैन बोर्डिंग जमीन व्यवहार रद्द करण्याचे आदेश, बिल्डरच्या २३० कोटींबाबत महत्त्वाचा निर्णय

पुण्यातील जैन बोर्डिंग जमीन व्यवहार प्रकरणात मोठी अपडेट समोर आली आहे. धर्मादाय आयुक्तांनी जैन बोर्डिंग जमीन व्यवहार रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.आयुक्तांकडून काही दिवसांपूर्वी सुनावणी घेण्यात आली होती, यावर आज निर्णय देण्यात आला. मात्र गोखले बिल्डरला व्यवहाराचे पैसे आणि स्टॅंप ड्यूटीचे पैसे मिळवण्यासाठी कोर्टाची पायरी चढावी लागणार आहे. .व्यवहार रद्द करण्यासाठी बिल्डर विशाल गोखले आणि ट्रस्टी यांनी प्रतिज्ञापत्र दिले होत. या व्यवहाराचे सेल डीड येत्या २ आठवड्यात कागदोपत्री रद्द व्हावे, अशी याचिकाकर्त्यांनी मागणी केली होती. यावर आज धर्मदाय आयुक्तांनी निर्णय दिला. सिव्हिल कोर्टाच्या आदेशनांतर गोखले बिल्डरला २३० कोटी मिळणार आहेत तसचे स्टॅंप डयूटीची रक्कम परत मिळवण्यासाठीही बिल्डरला कोर्टात धाव घ्यावी लागणार आहे. .मॉडेल कॉलनीतील मोक्याच्या ठिकणी असलेली जैन बोर्डिंग जागा गोखले कंस्ट्रक्शन कंपनीला २३० कोटींना ट्रस्टीकडन विकण्यात आल्याचा प्रकार समोर येताच जैन समाजासह विरोधकही आक्रमक झाले. या विरोधात मोर्चाही काढण्यात आले. माजी खासदार राजू शेट्टींसह, माजी आमदार रविंद्र धंगेकर यांनी हे प्रकरण लावून धरले. हे प्रकरण धर्मादाय आयुक्तांकडे सुनावणी साठी गेले. .याप्रकरणी गेल्या सोमवारी (२० ऑक्टोबर) अतितातडीची सुनावणी झाली होती. त्या वेळी धर्मादाय आयुक्त अमोघ कलोटी यांनी जागा विक्री प्रकरणाला स्थगिती दिली. त्यानुसार या संदर्भातील सुनावणी मंगळवारी झाली.आज हा व्यवहार रद्द करण्याचा आदेश धर्मादाय आयुक्तांनी दिला. .FAQs प्र.१: जैन बोर्डिंग जमीन व्यवहार प्रकरणात काय निर्णय झाला? उ: धर्मादाय आयुक्तांनी हा व्यवहार पूर्णपणे रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे.प्र.२: गोखले बिल्डरला त्यांचे पैसे परत मिळणार का? उ: हो, पण त्यासाठी बिल्डरला कोर्टात जाऊन कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.प्र.३: हा व्यवहार किती रकमेचा होता? उ: हा व्यवहार सुमारे २३० कोटी रुपयांचा होता.प्र.४: हा विवाद का निर्माण झाला होता?( उ: जैन समाजाने धार्मिक संस्थेची जमीन विक्री झाल्याचा निषेध केला आणि तो अन्यायकारक असल्याचे सांगितले.प्र.५: निर्णय कोणी दिला? उ: धर्मादाय आयुक्त अमोघ कलोटी यांनी सुनावणीनंतर आदेश दिले.प्र.६: पुढील पायरी काय आहे? उ: सेल डीड औपचारिकरित्या रद्द होईल आणि नंतर कोर्टात आर्थिक परतफेडीसाठी सुनावणी होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.