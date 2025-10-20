पुणे

Jain Boarding Scam : जैन बोर्डिंगच्या व्यवहाराला स्थगिती, धर्मादाय आयुक्तांचे आदेश; २८ ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी

Pune News : पुण्यातील मॉडेल कॉलनी येथील जैन बोर्डिंगची २३० कोटी रुपयांची जागा बिल्डरला विकण्याच्या व्यवहाराला धर्मादाय आयुक्त अमोल कलोटी यांनी स्थगिती देत मंदिर आहे की नाही याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
Pune's Jain Boarding land sale halted by the Charity Commissioner

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : मॉडेल कॉलनी येथील शेठ हिराचंद नेमचंद जैन दिगंबर बोर्डिंगची (जैन बोर्डिंग) जागा बिल्डरला विकल्याने पुण्यातील राजकारण तापलेले आहे. त्यातच या व्यवहाराला धर्मादाय आयुक्तांनी स्थगिती दिली आहे. पुढील आदेशापर्यंत हा व्यवहार जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच बोर्डिंगच्या आवारात मंदिर आहे की नाही, याची प्रत्यक्ष पाहणी करून त्याचा अहवाल सादर करा असे आदेश पुण्यातील धर्मदाय सहआयुक्तांना देण्यात आले आहेत.

