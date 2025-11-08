पुणे

Pune Crime News : कामावरून कमी केल्याने नैराश्यातून जीवन संपवले; दोघांवर गुन्हा दाखल

Suicide Due to Job Loss and Harassment in Pune : कामावरून कमी केल्याने आणि आरोपींच्या त्रासामुळे नैराश्यात गेलेल्या दीपक बोबडे (रा. पुणे) यांनी सातारा जिल्ह्यात आत्महत्या केली असून, याप्रकरणी त्यांची पत्नी स्वाती बोबडे यांच्या तक्रारीवरून आंबेगाव पोलिसांनी दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
पुणे : कामावरून कमी केल्याने एकाने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी आंबेगाव पोलिसांनी दोघांवर गुन्हा दाखल केला आहे. सहा ऑक्टोबरला सातारा जिल्ह्यात एका लॉजमध्ये हा प्रकार घडला.

