Pune Crime News : कामावरून कमी केल्याने नैराश्यातून जीवन संपवले; दोघांवर गुन्हा दाखल

पुणे : कामावरून कमी केल्याने एकाने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी आंबेगाव पोलिसांनी दोघांवर गुन्हा दाखल केला आहे. सहा ऑक्टोबरला सातारा जिल्ह्यात एका लॉजमध्ये हा प्रकार घडला..दीपक बोबडे (वय ५०, रा. प्रेस्टीज पॅसिफिक सोसायटी, दळवीनगर, आंबेगाव, कात्रज) असे आत्महत्या केलेल्याचे नाव आहे. याबाबत दीपक बोबडे यांची पत्नी स्वाती (वय ४५) यांनी आंबेगाव पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. अजित जाधव आणि रवींद्र राऊत यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्वाती बोबडे यांचे पती एका खासगी कंपनीत कामाला होते. आरोपींनी दिलेला त्रास, तसेच त्यांना कामावरून कमी केल्याने ते नैराश्यात होते..सहा ऑक्टोबरला सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा तालुक्यात असलेल्या एका लॉजमध्ये दीपक यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्यानंतर त्यांची पत्नी स्वाती यांनी नुकतीच पोलिसांकडे तक्रार दिली. पतीला कामावरून काढून टाकल्याने ते नैराश्यात होते, तसेच आरोपींच्या त्रासामुळे त्यांनी आत्महत्या केल्याचा आरोप त्यांनी फिर्यादीत केला आहे.