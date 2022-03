बैल उधळला पण 'ती' वेसन धरुन जागेवरच होती उभी; अमोल कोल्हेंनीही केलं कौतुक

By

जुन्नर : पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर येथील दिक्षा पारवे (Diksha Parve) या तरुणीनं शर्यतीदरम्यान बैलगाडा जुंपतानाचा (Bullock Cart race) व्हिडिओ व्हायरलं झाला आहे. हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर अनेकांनी दिक्षाच्या या धाडसाचं कौतुक केलं आहे. शिरुरचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे (Amol Kolhe) यांनी देखील तिला थेट फोन लावत तिच्या या हिंमतीचं कौतूक केलं आहे. यावर कोल्हे यांनी एक फेसबूक पोस्टही लिहिली आहे. (Pune Junnar Diksha Vikas Parve to harness a bullock cart Amol Kolhe also praised his daring)

दिक्षा पारवेचं कौतुक करताना आपल्या फेसबूक पोस्टमध्ये अमोल कोल्हे म्हणातात, "आपल्या जुन्नर तालुक्याची कन्या कु. दिक्षा विकास पारवे हिने बैलगाडा जुंपण्याची हिंमत दाखवली! त्याबद्दल तिचे फोन करून कौतुक केलं तसेच हे धाडस करताना काळजी घेण्याची व अभ्यासाकडे दुर्लक्ष न करण्याची विनंतीही केली"

हेही वाचा: AIMIM ऑफरबाबत शिवसेनेच्या भूमिकेकडं भाजपचं लक्ष : देवेंद्र फडणवीस

दिक्षा विकास पारवे ही इयत्ता दहावीतील विद्यार्थीनी असून बैलगाडा शर्यतीच्या उंचखडक घाटात बैलगाडा जुंपतानाचा तिचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. तिचे वडील विकास पारवे हे बैलगाडा मालक आहेत. त्यांच्या बैलाचं नाव विज्या असून गेल्या तीन वर्षांपासून पारवे कुटुंबिय या बैलाची काळजी घेत आहेत, अशी माहिती दिक्षानं कोल्हेंशी बोलताना दिली. गेल्या पाच वर्षांपासून बैलगाडा जुंपण्याचं काम ती करते. यावर काळजीचा सल्ला देताना कोल्हे यांनी तिला सर्व नियमांचे पालन करुन बैलगाडा शर्यतींमध्ये सहभागी होण्याचं आवाहन केलं तसेच दहावीच्या अभ्यासाकडे दुर्लक्ष न करण्याचा सल्लाही दिला.