Pune News: रुग्णांना नेण्यासाठीचे स्ट्रेचर बनले राडारोडा वाहतुकीचे साधन; पुणे महापालिकेच्या रुग्णालयातील प्रकार

पुणे: रुग्णांना तातडीने उपचारासाठी ने-आण करण्यासाठी असलेल्या स्ट्रेचरचा वापर चक्क बांधकामाचा राडारोडा वाहून नेण्यासाठी केला जात असल्याचा संतापजनक प्रकार पुणे महापालिकेच्या कमला नेहरू रुग्णालयात समोर आला आहे. मंगळवार पेठेतील कमला नेहरू रुग्णालयात गेल्या काही महिन्यांपासून इमारतीच्या पाचही मजल्यांच्या नूतनीकरणाचे काम सुरू आहे. यासाठी भवन विभागाकडून १२ कोटी रुपये खर्च करून खिडक्या बदलणे, वॉर्ड आणि बाहेरच्या व्हरंड्यातील फरशा बदलणे, इमारतीमधील गळती रोखणे, रंगकाम यासह अन्य कामे केली जाणार आहेत. हे काम तेजस कन्स्ट्रक्शन नावाच्या ठेकेदाराला देण्यात आले आहे..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...कमला नेहरू रुग्णालयात रोज हजारो रुग्ण उपचारासाठी येतात. यात अनेक गंभीर रुग्ण तसेच ज्यांना हालचाल करता येत नाही असे असतात. या रुग्णांना हलविण्यासाठी नातेवाईकांना स्ट्रेचरची शोधाशोध करावी लागते अशी भीषण स्थिती आहे. पण दुसरीकडे इमारतीचे नूतनीकरण करताना साहित्याची वाहतूक करण्यासाठी ठेकेदाराकडून रुग्णसेवेच्या साहित्याचा असा गैरवापर होत आहे..आम आदमी पक्षाचे कार्यकर्ते निरंजन अडागळे हे त्यांच्या कुटुंबातील रुग्णाला कमला नेहरू रुग्णालयात घेऊन गेले असता त्यांना स्ट्रेचर मिळाला नाही, पण स्ट्रेचरचा वापर राडारोडा वाहतुकीसाठी होत असल्याचे समोर आले. त्यामुळे त्यांनी तेथील मजुरांना जाब विचारला पण त्यांच्याकडे काही उत्तर नव्हते. कामगारांकडून अशा पद्धतीने चुकीचे काम करून घेतले जात असल्याने संबंधित ठेकेदारावर कारवाई करा अशी मागणी अडागळे यांनी केली आहे..रुग्णालय प्रशासनाची डोळेझाककमला नेहरू रुग्णालयात अनेक डॉक्टर, कर्मचारी, सुरक्षा रक्षक दिवसभर कार्यरत असतात. अनेकदा सामान्य नागरिक येथे उपचारासाठी आल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या उद्धटपणाला सामोरे जावे लागते. पण स्ट्रेचरवर राडारोडा वाहतूक होत असूनही रुग्णालय प्रशासनाकडून ठेकेदाराला कोणीही रोखले नाही. त्यांच्याकडून डोळेझाक केली जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. दरम्यान, हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर महापालिकेची यंत्रणा जागी झाली..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.‘‘कमला नेहरू रुग्णालयाच्या नूतनीकरणाचे काम तेजस कन्स्ट्रक्शनकडून सुरु आहे. त्यांच्याकडून स्ट्रेचरवरून राडारोडा वाहतूक करणे चुकीचे आहे. त्याबद्दल त्यांना कळविण्यात आले आहे. सध्या महापालिकेला सुट्टी आहे, गुरुवारी (ता. १२) संबंधित ठेकेदाराला नोटीस बजावून कारवाई केली जाईल.’’- बिपीन शिंदे, अधिक्षक अभियंता, भवन विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.