Pune Crime : मकोका गुन्ह्यातील फरार आरोपी करण कुंभार गजाआड

The Six-Month Manhunt Concludes : महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण (मकोका) कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाल्यापासून मागील सहा महिन्यांपासून फरार असलेला कुख्यात आरोपी करण खंडेराव कुंभार (वय २४) याला येरवडा पोलिसांनी सापळा रचून ताडीगुत्ता परिसरातून अटक केली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : मागील सहा महिन्यांपासून फरार असलेला कुख्यात आरोपी करण खंडेराव कुंभार (वय २४, रा. इराणी मार्केट, गाडीतळ, येरवडा) याला येरवडा पोलिसांनी अटक केली.

