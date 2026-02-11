Pune Accident: दोरी घासून गळा कापला! ठेकेदाराचा निष्काळजीपणा तरुणाच्या जिवावर; पुण्यातली घटना

पुणेः दुचाकीवरून दोघे मित्र जात असताना अचानक गळ्याला मोठी दोर अडकून त्यांचा अपघात होतो. यात दुचाकीस्वाराला मोठी दुखापत होऊन त्याचा गळा चिरल्याने तो तो रक्ताच्या थारोळ्यात तो पडतो. नेमके काय झाले हेच कळत नाही आणि एकच खळबळ उडते. स्थानिक नागरिकांकडून त्वरित दोघांना जवळच्या खासगी रुग्णालयात दाखले केले. हा प्रकार घडला आहे कर्वेनगर येथील मेघराज सोसायटीच्या समोर. सोसायटीकडून व त्यांच्या ठेकेदाराने झाडाच्या फांद्या तोडताना नियमांचे पालन न केल्याने हा निष्काळजीपणा तरुणाच्या जिवावर उठला आहे. .रामेश्वर अवतीकर असे गंभीर झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. त्यासोबत तरुणाचा मित्र सुधीर लांडगे हा तरुणही जखमी झाला आहे. आज (ता. ११) दुपारी दोनच्या सुमारास कर्वेनगर येथे अलंकार पोलिस ठाण्याच्या जवळ हा प्रकार घडला. या तरुणावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु असून, अलंकार पोलिसांकडून पुढील कारवाई केली जात आहे..कर्वेनगर येथील मेघराज गृहनिर्माण सोसायटीने त्यांच्या आवारात वाढलेल्या झाडांच्या फांद्या तोडण्यासाठी वारजे-कर्वेनगर क्षेत्रीय कार्यालयाकडून परवानगी घेण्यात आली होती. त्यानुसार त्यांच्याकडून बुधवारी दुपारी फांद्या तोडण्याचे काम सुरु होते. पण यावेळी महापालिकेला पूर्वकल्पना देऊन तेथे सहाय्यक उद्यान अधिक्षक किंवा हॉल्टीकल्चर मिस्त्री यांच्या उपस्थितीत पोलिसांकडून रस्ता बंद करण्याची परवानगी घेऊन काम करणे आवश्यक होते. पण या दोन्ही नियमांचे पालन सोसायटीने व ठेकेदाराने केले नाही..Shreyas Talpade FIR : राजपाल यादवनंतर आता अभिनेता श्रेयस तळपदे अडचणीत ; ‘या’ प्रकरणी दाखल झाला ‘FIR’! .दुपारी दोनच्या सुमारास दुचाकीवरून रामेश्वर आणि सुधीर हे दोघे मेघराज सोसायटीच्या समोरील रस्त्यावरून जात होते. त्यावेळी त्यांना आडवी आलेली दोरी दिसली नाही. रामेश्वर यांच्या थेट गळ्याला ही दोरी अडकली, दुचाकी वेगात असल्याने दोरी गळ्याला घासून गळा कापला गेला. दुचाकीवरून दोघेही खाली पडून जखमी झाले. रामेश्वरच्या गळ्यातून मोठा रक्तस्राव सुरु झाला. या दोघांनाही नागरिकांनी त्वरित खासगी रुग्णालयात दाखल केले. रुग्णालयात नेल्यानंतर या तरुणाच्या गळ्यासह त्याच्या अन्ननलिकेलाही गंभीर जखम झाली असल्याचे निदर्शनास आले. त्याची प्रकृती गंभीर आहे. महापालिकेच्या सहाय्यक आयुक्त अस्मिता तांबे यांनी रुग्णालयात जाऊन या प्रकरणाची चौकशी करून माहिती घेतली. अलंकार पोलिसांनीही या प्रकरणाचा तपास सुरु केला आहे..सहाय्यक आयुक्त अस्मिता तांबे म्हणाल्या,‘‘मेघराज सोसायटीला आम्ही झाडाच्या फांद्या तोडण्यासाठी परवानगी दिली होती. पण त्यांनी नियमानुसार पूर्वकल्पना देऊन हे काम सुरु करणे आवश्यक होते. तसेच रस्ता बंद करण्यासाठी पोलिसांकडून परवानगी घेतलेली नव्हती. पुढील तपास पोलिसांकडून केला जात आहे..Crime: प्रेम प्रकरण की आणखी काही...? आत्या आणि भाचीनं एकाच वेळी जीवन संपवलं; पोलिसांनी सांगितली धक्कादायक माहिती.वृक्ष छाटणीबाबत कायम निष्काळजीपणाशहरात दरवर्षी शेकडो झाडे उन्मळून पडतात. यात काही ठिकाणी नागरिकांचा जीव गेला आहे तर वाहनांचे मोठे नुकसान होत आहे. धोकादायक झाडे, त्यांच्या फांद्या काढणे हे काम करताना निष्काळजीपणा केला जातो. महापालिकेकेडून सोसायट्यांना परवानगी लवकर मिळत नाही आणि मिळाली तर नियमांचे पालन केले जात नाही. महापालिका प्रशासनाकडूनही ही कामे गंभीरपणे केली जात नसल्याने खासगी ठेकेदारांना मोकळे रान मिळत आहे. याठिकाणी नियमांचे पालन झाले असते तर हा अपघात टाळता आला असता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.