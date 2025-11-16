पुणे

Vanadevi Hill Fire : कर्वेनगर वनदेवी टेकडीवरील आगीने नष्ट केले नैसर्गिक सौंदर्य; मद्यपींच्या उपद्रवामुळे आग लागल्याचा संशय

Major Fire Destroys Vegetation on Karvenagar's Vanadevi Hill : पुणे, कर्वेनगर येथील वनदेवी टेकडीवर लागलेल्या आगीत देशी झाडे-झुडुपे आणि गवत जळून खाक झाले; यामागे मद्यपींच्या उपद्रवातून झालेले धूम्रपान कारणीभूत असल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त होत असून, पर्यावरणप्रेमींनी जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई, वृक्षारोपण आणि सुरक्षेची मागणी केली आहे.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
कर्वेनगर : परिसरातील वनदेवी टेकडीवर लागलेल्या आगीत देशी झाडे-झुडुपे आणि गवत जळून खाक झाले. या आगीचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, येथे मद्यपींचा उपद्रव असल्याने त्यांनी धूम्रपान केल्याने ही आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.

