Vanadevi Hill Fire : कर्वेनगर वनदेवी टेकडीवरील आगीने नष्ट केले नैसर्गिक सौंदर्य; मद्यपींच्या उपद्रवामुळे आग लागल्याचा संशय

कर्वेनगर : परिसरातील वनदेवी टेकडीवर लागलेल्या आगीत देशी झाडे-झुडुपे आणि गवत जळून खाक झाले. या आगीचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, येथे मद्यपींचा उपद्रव असल्याने त्यांनी धूम्रपान केल्याने ही आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे..या आगीत परिसरातील नैसर्गिक सौंदर्य पूर्णतः नष्ट झाले असून, अनेक पशू, पक्षी आणि इतर वन्यप्राण्यांच्या स्थलांतराची शक्यता पर्यावरण प्रेमींनी व्यक्त केली आहे. टेकडीवर आता फक्त जळालेली झाडे आणि काळवंडलेली माती दिसत आहे. त्यामुळे या घटनेची चौकशी करून जबाबदार व्यक्तीवर कारवाई करावी, तसेच परिसरात पुन्हा वृक्षारोपण करून हरित पट्टा पुनर्संचयित करण्यासह टेकडी परिसरात सुरक्षा उपाययोजना आणि नियमित देखरेख व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे..Crime News: निवडणुकीच्या तोंडावर मोठा शस्त्रसाठा जप्त, पोलिसही चक्रावले; कारवाईत एकाला अटक! .स्थानिक नागरिक संतोष वरक म्हणाले की, टेकडी परिसरात आग लागल्यानंतर तत्काळ वनविभाग किंवा अग्निशामक दलाकडून कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे मोठे नुकसान झाले. आगीस वनविभागाची तुटपुंजी सुरक्षा, दुर्लक्ष कारणीभूत आहे..टेकडी परिसरात रात्रीच्यावेळी मद्यपी भिंतीवरून उड्या मारून आत येतात. स्थानिक पोलिसांची मदत वेळेवर मिळत नाही. वनविभागाकडून लवकर निधी उपलब्ध होणार असून, उद्यानाच्या भीतीची उंची वाढविण्यात येणार आहे. यामुळे मद्यपींचा उपद्रव कमी होणार आहे.- कृष्णा हाके, वनरक्षक, बांभुर्डा वनविभाग परिक्षेत्र