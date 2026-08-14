पुणे

Pune Accident : कात्रज चौकात PMPML बसचे ब्रेक फेल, चालकाचे नियंत्रण सुटले; ४ ते ५ वाहनांना धडक...

PMPML Bus Brake Failure Causes Accident at Pune’s Katraj Chowk : पुण्यातील कात्रज चौकात PMPML बसचे ब्रेक फेल झाल्याने ४ ते ५ वाहनांचे नुकसान झाले; सुदैवाने गंभीर जीवितहानी टळली.
PMPML Bus Brake Failure Causes Major Accident in Pune’s Katraj Chowk

PMPML Bus Brake Failure Causes Major Accident in Pune’s Katraj Chowk

esakal

Sandip Kapde
Updated on

पुण्यातील कात्रज चौकात रिलायन्स डिजिटलजवळ PMPML बसचे ब्रेक फेल झाल्याने अपघाताची घटना घडली. बसवरील चालकाचे नियंत्रण सुटल्यामुळे रस्त्यावरील ४ ते ५ वाहनांना बसची धडक बसली. या धडकेत संबंधित वाहनांचे मोठे नुकसान झाले. मात्र, सुदैवाने या घटनेत कोणतीही गंभीर जीवितहानी झाल्याची प्राथमिक माहिती नाही.

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