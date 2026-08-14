Pune Accident : कात्रज चौकात PMPML बसचे ब्रेक फेल, चालकाचे नियंत्रण सुटले; ४ ते ५ वाहनांना धडक...

पुण्यातील कात्रज चौकात रिलायन्स डिजिटलजवळ PMPML बसचे ब्रेक फेल झाल्याने अपघाताची घटना घडली. बसवरील चालकाचे नियंत्रण सुटल्यामुळे रस्त्यावरील ४ ते ५ वाहनांना बसची धडक बसली. या धडकेत संबंधित वाहनांचे मोठे नुकसान झाले. मात्र, सुदैवाने या घटनेत कोणतीही गंभीर जीवितहानी झाल्याची प्राथमिक माहिती नाही..ब्रेक फेल झाल्याने चालकाचे नियंत्रण सुटलेमिळालेल्या माहितीनुसार, कात्रज चौकातील रिलायन्स डिजिटलजवळून PMPML बस जात असताना अचानक बसचे ब्रेक फेल झाले. त्यामुळे चालकाचा बसवरील ताबा सुटला आणि बसने रस्त्यावर असलेल्या वाहनांना धडक दिली. या अपघातात एकूण ४ ते ५ वाहनांचे नुकसान झाल्याचे सांगण्यात आले आहे..गंभीर जीवितहानी टळलीबसच्या धडकेमुळे वाहनांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असले, तरी प्राथमिक माहितीनुसार या अपघातात कोणतीही गंभीर दुखापत किंवा जीवितहानी झालेली नाही. त्यामुळे मोठा अनर्थ टळला..Pune News : महापौर बंगल्याच्या नामांतरावरून आजीमाजी महापौर आमनेसामने.वाहतूक पोलिसांकडून रस्ता मोकळाअपघाताची माहिती मिळताच वाहतूक पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी कारवाई केली. अपघातग्रस्त वाहने रस्त्याच्या बाजूला करून मार्ग मोकळा करण्यात आला. या घटनेमुळे काही काळ कात्रज चौक परिसरात वाहतूक कोंडी झाली होती. मात्र, पोलिसांनी गाड्या बाजूला केल्यानंतर वाहतूक हळूहळू सुरळीत करण्यात आली..कात्रज चौकातील रिलायन्स डिजिटलजवळ झालेल्या या अपघातामुळे काही काळ वाहतुकीवर परिणाम झाला. बसचे ब्रेक फेल झाल्याने चालकाचे नियंत्रण सुटणे आणि त्यानंतर ४ ते ५ वाहनांना धडक बसणे, अशी या घटनेची प्राथमिक माहिती आहे..Pune News : प्रशासनातील वाद चव्हाट्यावर! वरिष्ठ अधिकारी दुजाभाव करतात; महापालिका आयुक्तांकडे तक्रार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.