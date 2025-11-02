Pune News : कोंढवा-येवलेवाडी क्षेत्रीय कार्यालयात निवडणूक तयारीत नागरी समस्यांकडे दुर्लक्ष; नागरिकांमध्ये नाराजी

कात्रज : आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वत्र मतदार नोंदणी, नाव तपासणी आणि यादी अद्ययावत करण्याचे काम सुरू आहे. परंतु धनकवडी-सहकारनगर आणि कोंढवा-येवलेवाडी या क्षेत्रीय कार्यालयांच्या अधिकाऱ्यांचे सगळे लक्ष फक्त निवडणूक तयारीवर केंद्रित असल्याने, परिसरातील दैनंदिन नागरी समस्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. परिणामी नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे..या भागांतील काही रस्त्यांवरील पथदिवे गेल्या अनेक आठवड्यापासून बंद आहेत. काही ठिकाणी दिव्यांचे खांब असूनसुद्धा दिवे लागत नाहीत, रात्री अंधार असल्याने महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना बाहेर पडणे धोक्याचे ठरत आहे. नागरिक वारंवार तक्रारी करत असले तरी क्षेत्रीय कार्यालयाकडून कोणतीही कार्यवाही होत नसल्याचे नागरिकांतून सांगण्यात येत आहे. पावसाळ्यानंतर अनेक रस्ते खराब झाले असून, रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागतो. काही भागात तर रस्त्यांवर पाणी साचून गटाराचा वास घरापर्यंत पोहोचतो, या सर्व समस्यांकडे अधिकाऱ्यांकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे..Crime: स्वतःला देव समजणारा राक्षस! ३५० जणांना संपवलं, ११० अल्पवयीन मुलींचा समावेश, कारण... वाचा सर्वात कुख्यात सिरीयल किलरची कहाणी.ड्रेनेज लाईन वारंवार तुंबणे, ओव्हर फ्लो होणे, यामुळे गल्लीबोळांत अस्वच्छता पसरली आहे. नालेसफाईचे काम फक्त कागदोपत्री झाल्याचे नागरिक सांगतात. त्याचबरोबर अपुरा पाणीपुरवठा ही देखील गंभीर समस्या बनली आहे. काही भागांमध्ये दोन दिवसाआड पाणी येते, तर काही सोसायट्यांमध्ये सकाळी एकदाच कमी दाबाने पाणी येते. नागरिकांनी अनेक वेळा क्षेत्रीय कार्यालयात लेखी तक्रारी केल्या; हेल्पलाइनवर संपर्क साधला; परंतु प्रतिसाद मिळालेला नाही..क्षेत्रीय कार्यालयं म्हणजे तक्रारींचं डबकं झालंय; ऐकणारा कोणीच नाही! धनकवडी–सहकारनगर भागातील कात्रज भारती विद्यापीठ भागातील परिस्थिती वाईट आहे. रस्त्यांवर खड्डे, गटारींचा वास, अनियमित पाणीपुरवठा ही परिस्थिती नव्याने निर्माण झालेली नाही, पण प्रशासनाने याकडे कायमच दुर्लक्ष केलं आहे, त्यात निवडणूक कार्यक्रमाची भर पडली आहे.-सचिन जाधव, नागरिकअंतिम मतदार याद्या देण्याची तारीख जवळ आली असल्याने थोड्याफार प्रमाणांत अडचणी निर्माण झाल्या असतील. परंतु, पुढील दोन दिवसात ही कामे पूर्णत्वास जाणार असल्याने अडचणी येणार नाहीत. तसेच, पाणीपुरवठा आणि इतर महत्त्वाच्या विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना मतदार यादीची कामे दिली जात नाहीत. त्यामुळे क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सर्वच कर्मचाऱ्यांना कामावर व्यवस्थित लक्ष देण्याच्या सूचना करण्यात येतील.-अरविंद माळी, उपायुक्त, परिमंडळ ४.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.