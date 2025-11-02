पुणे

Pune News : कोंढवा-येवलेवाडी क्षेत्रीय कार्यालयात निवडणूक तयारीत नागरी समस्यांकडे दुर्लक्ष; नागरिकांमध्ये नाराजी

Civic Neglect Amidst Pune Election Preparations : महापालिका निवडणुकीच्या तयारीमुळे धनकवडी-सहकारनगर आणि कोंढवा-येवलेवाडी क्षेत्रीय कार्यालयांच्या दुर्लक्षामुळे कात्रज परिसरात पथदिव्यांचा अभाव, रस्त्यांवरील खड्डे, गटारींचा वास आणि अपुरा पाणीपुरवठा यांसारख्या नागरी समस्यांची तीव्रता वाढली आहे.
Civic Neglect Amidst Pune Election Preparations

Civic Neglect Amidst Pune Election Preparations

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कात्रज : आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वत्र मतदार नोंदणी, नाव तपासणी आणि यादी अद्ययावत करण्याचे काम सुरू आहे. परंतु धनकवडी-सहकारनगर आणि कोंढवा-येवलेवाडी या क्षेत्रीय कार्यालयांच्या अधिकाऱ्यांचे सगळे लक्ष फक्त निवडणूक तयारीवर केंद्रित असल्याने, परिसरातील दैनंदिन नागरी समस्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. परिणामी नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.

Loading content, please wait...
pune
election
Development
Infrastructure

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com