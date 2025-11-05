Katraj Tunnel : कात्रज बोगद्याच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव फेटाळला; प्रशासनाच्या निर्णयावर नागरिक संतप्त

कात्रज : जुन्या कात्रज घाटातील बोगद्याच्या सुरक्षिततेलाच प्रशासनाकडून ‘कात्रजचा घाट’ दाखविण्यात येत आहे. हा बोगदा ब्रिटिशकालीन असून त्यास जवळपास दीडशे वर्षे पूर्ण झाल्याचा अंदाज आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून गेल्या आर्थिक वर्षात बोगद्याच्या दुरुस्तीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव देत निधीची मागणी केली होती. मात्र या प्रस्तावाला शासनाने केराची टोपली दाखवल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. .देखभाल - दुरुस्तीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत हा घाट परिसर येतो. जानेवारी २०२५ मध्ये बोगद्याच्या काही भागाची पडझड झाली होती. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून दुरुस्तीसाठी हा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. त्यामुळे आता या बोगद्याचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून त्याची डागडुजी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. मात्र, प्रशासनाकडून या गोष्टीला गांभीर्याने घेतले जात नसल्याचे दिसून येते..घाट रस्त्याचा वापर दररोज हजारो वाहने करतात. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून बोगद्याचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात येत नसल्याने सुरक्षिततेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. मागील पावसाळ्यात बोगद्यात मोठ्या प्रमाणात गळती होत होती. एकीकडे नवीन कात्रज बोगद्यात दिव्यांचा उजेड तर जुन्या बोगद्यात अंधार अशी परिस्थिती असल्याचेही नागरिकांचे म्हणणे आहे. घाट रस्त्यात अनेक ठिकाणी डोंगरावरील दगड कोसळण्याची शक्यता आहे..Pune Crime : मोटारीची दुचाकीला धडक; तरुणावर कोयत्याने हल्ला, एकाला अटक.अवजड वाहनांमुळे अधिक धोकाबोगद्यातून मोठ्या प्रमाणावर अवजड वाहतूक होते. ही वाहने आकाराने मोठी असल्याने भिंतीला घासतात. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या म्हणण्याप्रमाणे हा बोगदा ऐतिहासिक असून ब्रिटिशकालीन आहे. सध्यातरी त्याला कोणत्याही प्रकारचा धोका नाही. मात्र, अवजड वाहतुकीच्या धक्क्यांमुळे अडचणी निर्माण होतात. एकाचवेळी मोठी दोन वाहने आल्यास भिंतीला घासून बोगद्याचा काही भाग कोसळल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत..मागील आर्थिक वर्षात तरतूद करावी यासाठी प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र, आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून यासाठी प्रतिसाद मिळाला नाही. आम्ही पुढील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तरतूद करण्यासाठी आणखी प्रस्ताव पाठवणार असून तरतूद करावी, अशी मागणी करणार आहोत. यामध्ये मागणी पूर्ण झाल्यास पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.- देवेन मोरे, शाखा अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग.कात्रज घाटातील या बोगद्यातून दररोज हजारो वाहने प्रवास करतात. इतक्या जुन्या बोगद्याची दुरुस्ती आणि स्ट्रक्चरल तपासणी हा सुरक्षेचा भाग आहे. यासाठी शासनाने तातडीने निधी मंजूर करून काम हाती घ्यावे. एखादी दुर्घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार, नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत त्वरित उपाययोजना व्हायला हव्यात.- सुधीर डावखर, नागरिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.