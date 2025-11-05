पुणे

Katraj Tunnel : कात्रज बोगद्याच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव फेटाळला; प्रशासनाच्या निर्णयावर नागरिक संतप्त

Safety Concerns for 150-Year-Old Katraj Tunnel : सुमारे १५० वर्षे जुन्या जुन्या कात्रज घाटातील बोगद्याच्या सुरक्षिततेकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असून, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दुरुस्तीसाठी पाठविलेला निधीचा प्रस्ताव शासनाने फेटाळल्याने, आता या ब्रिटिशकालीन बोगद्याचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून डागडुजी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
Safety Concerns for 150-Year-Old Katraj Tunnel

Safety Concerns for 150-Year-Old Katraj Tunnel

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कात्रज : जुन्या कात्रज घाटातील बोगद्याच्या सुरक्षिततेलाच प्रशासनाकडून ‘कात्रजचा घाट’ दाखविण्यात येत आहे. हा बोगदा ब्रिटिशकालीन असून त्यास जवळपास दीडशे वर्षे पूर्ण झाल्याचा अंदाज आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून गेल्या आर्थिक वर्षात बोगद्याच्या दुरुस्तीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव देत निधीची मागणी केली होती. मात्र या प्रस्तावाला शासनाने केराची टोपली दाखवल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

Loading content, please wait...
pune
katraj
Tunnel
PWD

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com