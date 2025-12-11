Pune Kidnappping Case : कात्रजमध्ये तरुणाचे अपहरण; ‘पोक्सो’ मध्ये अडकवण्याची धमकी देत ७० हजारांची खंडणी; तिघांना अटक!

पुणे : कात्रज परिसरातील एका तरुणाचे अपहरण करून त्याला ‘पोक्सो’ गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी देत खंडणी उकळल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलिसांनी तिघांना अटक केली असून, अल्पवयीन मुलीला ताब्यात घेतले आहे. .अक्षय गंगाधर बधेवार (वय २२, रा. गोकुळनगर, कात्रज), अमोल अंकुश शिंदे (वय २८, रा. कर्वेनगर, कोथरूड) आणि राहुल तानाजी शितोळे (वय २३, रा. महादेवनगर, कात्रज) अशी गुन्हा दाखल केलेल्या संशयितांची नावे आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपींनी सात डिसेंबर रोजी फिर्यादीला कात्रज चौकात बोलावून मुलीसह तिच्या साथीदारांनी दुचाकीवर घाटात नेले. वाटेत आरोपींनी फिर्यादीला धमकी देत जबरदस्तीने येवलेवाडी येथे नेले. तेथे आरोपींनी मिळून फिर्यादीला शिवीगाळ करत हाताने मारहाण केली. ‘पोक्सो’अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची धमकी देत ७० हजारांची मागणी केली. त्यापैकी १० हजार रुपये रोख स्वरूपात उकळले, तर उर्वरित रकमेची सातत्याने मागणी सुरू होती. अखेर फिर्यादीने पोलिसांत तक्रार दाखल दिली..Pune Marriage Fraud : ‘सांगितले तर परिणाम भोगाल’; नपुंसकतेची माहिती लपवून लग्न; पतीसह सहाजणांविरुद्ध गुन्हा!.गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेत अतिरिक्त पोलिस आयुक्त राजेश बनसोडे, पोलिस उपायुक्त मिलिंद मोहिते, सहाय्यक आयुक्त राहुल आवारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. वरिष्ठ निरीक्षक राहुल खिलारे, पोलिस उपनिरीक्षक नीलेश मोकाशी, पोलिस अंमलदार महेश बारवकर, मंगेश पवार, मंगेश गायकवाड, तुकाराम सुतार यांच्या पथकाने आरोपींना अटक केली. पुढील तपास सहाय्यक निरीक्षक स्नेहल थोरात करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.