Pune Kidnappping Case : कात्रजमध्ये तरुणाचे अपहरण; ‘पोक्सो’ मध्ये अडकवण्याची धमकी देत ७० हजारांची खंडणी; तिघांना अटक!

Bharati Vidyapeeth Police : कात्रज परिसरातील तरुणाचे अपहरण करून पोक्सो गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी देत खंडणी उकळणाऱ्या तिघांना भारती विद्यापीठ पोलिसांनी अटक केली. पीडित तरुणाची तक्रार मिळताच पोलिसांनी वेगवान कारवाई करून गुन्हेगारांना जेरबंद केले.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : कात्रज परिसरातील एका तरुणाचे अपहरण करून त्याला ‘पोक्सो’ गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी देत खंडणी उकळल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलिसांनी तिघांना अटक केली असून, अल्पवयीन मुलीला ताब्यात घेतले आहे.

