Pune Katraj-Navle Bridge : कात्रज-नवले पुलावर अपघातांची मालिका; डिस्क ब्रेक का नाहीत? तांत्रिक सल्लागाराने उघड केले सत्य

Technical Flaws in Heavy Vehicle Brakes : पुण्यातील कात्रज-नवले पूल बाह्यवळणावरील अपघात जड वाहनांच्या 'डिस्क ब्रेकऐवजी ड्रम ब्रेक' आणि 'ब्रेक सिस्टीमच्या अपुऱ्या क्षमते'मुळे होत असून, कायद्याने यात सुधारणा करण्याची गरज आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
दिनेश दाणी, वाहनविषयक तांत्रिक सल्लागार

पुणे शहराबाहेरून जाणाऱ्या बाह्यवळणावर एक तीव्र उतार आहे. त्याची लांबी कात्रजच्या बोग‌द्यापासून नवले पुलापर्यंत साधारण १० किलोमीटर आहे. हा रस्ता दोन्ही मार्गिकांमध्ये उत्तम प्रकारे बांधला असून, त्यात रस्ता म्हणून काहीही दोष नाही. मात्र, या पट्ट्यात गेल्या काही वर्षांत अनेक अपघात जड वाहनांमुळे आणि उतार उतरताना ब्रेक निकामी होऊन झाले आहेत.

