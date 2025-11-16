Pune Katraj-Navle Bridge : कात्रज-नवले पुलावर अपघातांची मालिका; डिस्क ब्रेक का नाहीत? तांत्रिक सल्लागाराने उघड केले सत्य

दिनेश दाणी, वाहनविषयक तांत्रिक सल्लागारपुणे शहराबाहेरून जाणाऱ्या बाह्यवळणावर एक तीव्र उतार आहे. त्याची लांबी कात्रजच्या बोगद्यापासून नवले पुलापर्यंत साधारण १० किलोमीटर आहे. हा रस्ता दोन्ही मार्गिकांमध्ये उत्तम प्रकारे बांधला असून, त्यात रस्ता म्हणून काहीही दोष नाही. मात्र, या पट्ट्यात गेल्या काही वर्षांत अनेक अपघात जड वाहनांमुळे आणि उतार उतरताना ब्रेक निकामी होऊन झाले आहेत. .वाहनातील अपुरी यंत्रणावाहनांना जास्त ताकदीचे इंजिन देताना त्याप्रमाणात ब्रेकची ताकद वाढवली जात नाही.उतारावर प्रभावी इंजिन ब्रेक आणि रिटार्डर ब्रेक जास्त तापू न देण्याचे काम करतात. वाहन उत्पादकांना कायद्याने सक्ती केल्याने त्याची अंमलबजावणी नुकतीच झाली आहे, तेही केवळ २८ टन वजनावरील वाहनांना लागू आहे. त्यापूर्वी विकलेल्या वाहनांना हे उपकरणे नसल्याने उतारावर त्यांचे ब्रेक जास्त तापून अपघाताचा धोका वाढतो.जास्त तापलेल्या ब्रेकमध्ये ड्रम प्रसारण पावून ऑटो अडजेस्टर व चेंबरच्या क्षमतेबाहेर परिस्थिती निर्माण होऊन ब्रेक निकामी होतात. या क्षमता वाढवणे गरजेचे आहे. अपघातानंतर थंड झालेल्या ब्रेकची तपासणी केल्यास सर्व ठीक असल्याचे चुकीचा निष्कर्ष निघून विनाकारण वाहन चालकावर दोष येतो.अपुऱ्या क्षमतेचे ‘फेल-सेफ’वाहनांवर असणे.वाहन उत्पादक दीर्घ उतारांवर कुठल्याही प्रकारचे टेस्टिंग करत नाहीत. कारण, वाहनविषयक कायदा त्यांना तशी सक्ती करत नाही. त्यामुळे सदोष वाहन सरळ रस्त्यावर येते.सर्व जगभरातील वाहन उत्पादक डिस्क ब्रेकवर कधीच रूपांतरित झाले आहेत, जे या विशिष्ट परिस्थितीत ड्रम ब्रेकपेक्षा फार सुरक्षित असतात. भारतात ५०-६० वर्षांपूर्वी प्रचलित असलेले ड्रम ब्रेक अजूनही तशाच स्वरूपात बनवून वाहने विकतात. डिस्क ब्रेक जरा महाग असल्याचे कारण दिले जाते..Nashik Crime : इंदिरानगरमध्ये 'बंटी-बबली'ची जोडी गजाआड; घर विक्रीचे आमिष दाखवून तब्बल ९३ लाख रुपयांची फसवणूक!.उपाय काय?भारतीय वाहन उद्योजकांना या विषयावर संवेदनशील बनविणे. त्या अनुषंगाने वाहनविषयक कायदा बदलणे.वाहनचालकांचे नियमित प्रशिक्षण व स्वयंशिस्त.उतारावर जड वाहनांसाठी वेगळी मार्गिका ठेवून त्यात लहान वाहनांनी न जाणे.सरसकट, वाहनचालकांवर निष्काळजीपणे वाहन चालवून अपघात केल्याचा गुन्हा न दाखल करणे..इतर कारणेउतारावर जास्त वेगात वाहन घरंगळत नेणे.वाहनाच्या क्षमतेपेक्षा जास्त भार वाहून नेणे व वाहन उत्पादकांनी त्या अनुरूप चॅसी व पाटे देणे.वाहन उतारावर उच्च गिअरमध्ये चालविणे.बाजारात स्वस्तात मिळणारे कुठलेही ब्रेक लायनर वापरणे.उतारापूर्वी ब्रेकच्या टाकीतील दाब कमी दिसल्यावरही त्याकडे दुर्लक्ष करणे.फेल-सेफ ब्रेक तंदुरुस्त नसणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.