Pune Crime : पुण्यात १७ वर्षांच्या मुलाची हत्या, पोलिसांनी भर पावसात काढली गुन्हेगारांची धिंड; मृताच्या आईने आरोपींना सर्वांसमोर चपलेने मारले

पुण्यातील कात्रज परिसरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे.लोखंडी सळयांनी हल्ला करून सात जणांच्या टोळक्याने १७ वर्षीय मुलाची निर्घृण हत्या केली. या घटनेमुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दरम्यान, या घटनेमुळे संतप्त झालेल्या पीडित कुटुंबाने पोलीस ठाण्याबाहेर जोरदार निदर्शने केली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि आरोपींच्या मनात कायद्याची भीती निर्माण करण्यासाठी, पोलिसांनी अटक केलेल्या आरोपींना पोलीस व्हॅनच्या बोनेटवर बांधले आणि मुसळधार पावसात त्यांची शहरातून धिंड काढली.यावेळी मृताच्या आईने आरोपींना भर रस्त्यात पोलिसांसमोरच चपलेनं मारत संताप व्यक्त केला. .ही घटना भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील कात्रज परिसरात घडली. मृताची ओळख कात्रज येथील रहिवासी असलेला १७ वर्षीय गणेश रवींद्र मालवे अशी पटली आहे. त्याच्या कुटुंबीयांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गणेश सोमवारी रात्री मित्रांसोबत मोबाईल दुरुस्त करण्यासाठी बाहेर गेला होता. वाटेत, जुन्या वादातून दबा धरून बसलेल्या सात जणांच्या टोळक्याने त्याला घेरले. हल्लेखोरांनी त्याच्यावर आणि त्याच्या मित्रांवर लोखंडी सळयांनी जोरदार प्रहार केले. गणेशला इतक्या गंभीर जखमा झाल्या की त्याचा जागीच वेदनादायी मृत्यू झाला. .भारती विद्यापीठ पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी गणेश रामदास चव्हाण हा मयत गणेश माळवेचा मित्र आहे. सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी मयताचा आरोपी आकाश गायकवाडच्या बहिणीसोबत वाद झाला होता. त्याच रागातून आकाशने गणेशला जीवे मारण्याची धमकी दिली होती, अशी माहिती फिर्यादीने पोलिसांना दिली आहे. .Crime: भेटण्याच्या बहाण्यानं बोलवलं, बेशुद्ध करत निर्जन ठिकाणी नेलं अन्...; १६ वर्षीय मुलीसोबत तिघांचं क्रूर कृत्य.सोमवारी रात्री दोघेही कात्रज कट्टा परिसरात मोबाईल घेण्यासाठी गेले असताना दोन दुचाकींवरून आलेल्या सात जणांनी त्यांना गाठले. गणेश पळून जाण्याचा प्रयत्न करत असताना आरोपींनी त्याचा पाठलाग करून पकडले आणि डोके, चेहरा व हातावर धारदार शस्त्रांनी सपासप वार केले. गणेश रक्ताच्या थारोळ्यात पडूनही आरोपी त्याच्यावर वार करत राहिल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. त्यानंतर भारती विद्यापीठ पोलिसांनी त्यापैकी चार जणांना अटक केली असून त्यातील तिघांची भर पावसात गाडीला बांधून धिंड काढली आहे. यावेळी मृताच्या नातेवाईकानी आक्रोश करत गुन्हेगारांचे तोंड दाखवण्याची मागणी केली. .गणेशच्या निर्घृण हत्येच्या बातमीने स्थानिक नागरिक आणि पीडित कुटुंबात संतापाची लाट उसळली. या घटनेमुळे संतप्त झालेल्या कुटुंबीयांनी आणि स्थानिक रहिवाशांनी भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्याबाहेर गोंधळ घातला आणि घोषणाबाजी केली. सर्व आरोपींना त्वरित त्यांच्यासमोर आणावे आणि त्यांना कठोर शिक्षा करावी, अशी मागणी कुटुंबीयांनी केली. वाढत्या जनक्षोभाची त्वरित दखल घेत भारती विद्यापीठ पोलिसांनी चार आरोपींना अटक केली. त्यानंतर, गुन्हेगारांच्या मनात कायद्याची भीती निर्माण करण्यासाठी पोलिसांनी या चारही आरोपींना पोलीस व्हॅनच्या बोनेटवर बांधले आणि मुसळधार पावसात शहराच्या रस्त्यांवरून त्यांची धिंड काढली. यावेळी मृताच्या आईने पोलिसांसमोरच चारही आरोपींना चपलेने मारले. .सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल भारती विद्यापीठ पोलिसांनी या हत्येप्रकरणी एकूण सात जणांविरुद्ध खुनाचा गुन्हा (कलम ३०२/बीएनएस अंतर्गत) दाखल केला आहे. पोलिसांनी आतापर्यंत चार मुख्य आरोपींना अटक केली आहे, तर या घटनेत सहभागी असलेले इतर तीन आरोपी अद्याप फरार आहेत. पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे की, छापे टाकण्यासाठी आणि फरार आरोपींना पकडण्यासाठी स्वतंत्र पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. उर्वरित तीन आरोपींनाही लवकरात लवकर अटक केली जाईल, अशी ग्वाही पोलिसांनी पीडितेच्या कुटुंबीयांना दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.