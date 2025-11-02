पुणे

Pune Water Scam : केशवनगरमध्ये बेकायदा नळजोडांचा सपाटा, पाणीपुरवठा विभागाकडून दुर्लक्ष; दोषींवर कारवाईची आयुक्तांकडे मागणी

Illegal Water Connections Plague Keshavnagar : पुण्यातील केशवनगर, ससाणे कॉलनीत एकाच घरात तीनसह अनेक बेकायदा नळजोडण्या घेतल्या जात असून, पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी तक्रारींकडे दुर्लक्ष करत असल्याने आयुक्तांनी चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंढवा : केशवनगरमध्ये ससाणे कॉलनीत एकाच घरात तीन बेकायदा नळजोड घेण्यात आले आहेत . या गावात पाणीपुरवठा व पथ विभागाची परवानगी न घेता रात्रीच्या वेळी नळजोड घेण्याचा सपाटा सुरू आहे. रात्रीच्या वेळी नळजोडणी देणाऱ्या प्लंबरचे फोटो काढून पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख व या भागातील कनिष्ठ अभियंता यांना नागरिकांनी पाठविले होते. मात्र त्यांनी कारवाई केली नाही. तसेच हे बेकायदा नळजोड काढलेही नाहीत. त्यामुळे आयुक्तांनी याबाबत चौकशीचे आदेश द्यावेत व दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.

