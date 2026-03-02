पुणे

Khadakwasla Backwater Death : पुणे हादरले! खडकवासला धरणात तरंगताना आढळला तरुणाचा मृतदेह; 'त्या' संध्याकाळी नेमकं काय घडलं?

Khadakwasla Backwater Body Found by Tourists : पुण्यातील खडकवासला बॅकवॉटरमध्ये बेपत्ता असलेल्या तरुणाचा मृतदेह सापडलाय. पर्यटकांनी माहिती दिल्यानंतर रेस्क्यू टीमने मृतदेह बाहेर काढला असून पोलिस तपास सुरू आहे.
बाळकृष्ण मधाळे
पुणे : खडकवासला धरण येथील बॅकवॉटर परिसरात एका तरुणाचा मृतदेह पाण्यावर तरंगताना आढळल्याने खळबळ उडाली (Young man body found in Khadakwasla backwater Pune) आहे. दीपक सपकाळ असे मृत तरुणाचे नाव असून तो परवा संध्याकाळपासून बेपत्ता होता.

