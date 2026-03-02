Khadakwasla Backwater Death : पुणे हादरले! खडकवासला धरणात तरंगताना आढळला तरुणाचा मृतदेह; 'त्या' संध्याकाळी नेमकं काय घडलं?

पुणे : खडकवासला धरण येथील बॅकवॉटर परिसरात एका तरुणाचा मृतदेह पाण्यावर तरंगताना आढळल्याने खळबळ उडाली (Young man body found in Khadakwasla backwater Pune) आहे. दीपक सपकाळ असे मृत तरुणाचे नाव असून तो परवा संध्याकाळपासून बेपत्ता होता..मिळालेल्या माहितीनुसार, बॅकवॉटर परिसरात फिरण्यासाठी आलेल्या पर्यटकांना पाण्यावर एक मृतदेह तरंगताना दिसला. त्यांनी तत्काळ आपत्कालीन क्रमांक ११२ वर संपर्क साधून माहिती दिली. त्यानंतर हवेली आपत्ती व्यवस्थापन रेस्क्यू टीमने घटनास्थळी धाव घेत मृतदेह बाहेर काढला..Minor Sexual Assault Case : सांगली हादरली! अल्पवयीन मुलीवर 5 नराधमांकडून सलग 2 वर्षे लैंगिक अत्याचार; जन्मदात्या आईने परराज्यात जाऊन मुलीचा केला गर्भपात.दरम्यान, दीपक सपकाळ याच्या बेपत्ता होण्याची तक्रार नांदेड सिटी पोलीस ठाणे येथे दाखल करण्यात आली होती. पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी शासकीय रुग्णालयात पाठवला आहे. मृत्यूचे नेमके कारण शवविच्छेदन अहवालानंतर स्पष्ट होणार असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. घटनेचा पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.