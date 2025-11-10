Khadakwasla Bridge : बंदी असतानाही अवजड वाहतूक सुरूच; खडकवासल्यातील जीर्ण पुलावरील स्थिती; अपघाताचा धोका

खडकवासला : खडकवासला धरणालगतच्या मुठा नदीवरील जुना पूल जीर्ण झाला असून, सुरक्षेच्या कारणास्तव महापालिकेने या पुलावर अवजड वाहनांच्या वाहतुकीस बंदी घातली आहे. यासाठी येथे उंची प्रतिबंधित लोखंडी चौकट (हाइट बॅरिअर) बसवली आहे, मात्र तरीही अवजड वाहनांची वाहतूक सुरूच असल्याने येथे अपघाताचा धोका वाढला आहे..या परिसरातून रिंगरोडच्या कामासाठी जाणारे हायवा, ट्रक-ट्रेलर, डंपर तसेच अवजड मशिन वाहून नेणारी वाहने दररोज या पुलावरून जातात. विविध शाळांच्या बस, स्थानिक बांधकामासाठी वापरले जाणारे ट्रक, रविवारी सिंहगडाकडे जाणाऱ्या पीएमपी बस आणि कचरा वाहून नेणारे महापालिकेचे हायवा ट्रकचीही वाहतूक याच पुलावरून होते. या पुलावर लोखंडी चौकट बसवली असली तरी अवजड वाहनांना रोखणारी दुसरी कोणतीही यंत्रणा कार्यरत नाही. त्यामुळे हा जीर्ण पूल कोसळल्यास नवल वाटायला नको, अशी प्रतिक्रिया नागरिकांनी दिली..खडकवासला येथून एनडीए, कोंढवे-कोपरे आणि कुडजेकडे जाणारा रस्ता याच पुलाद्वारे जातो. हा पूल सुमारे ६५ वर्षांपूर्वी बांधला असून, सध्या पुलाचा पाया, खांब आणि स्लॅब धोकादायक अवस्थेत आहेत. त्यामुळे हा पूल जड वाहनांसाठी अति धोकादायक आहे. मे-जून महिन्यात हा पूल जीर्ण झाल्याची अवस्था उघड झाली होती. त्यामुळे महापालिकेने तातडीने कार्यवाही करून पुलाच्या दोन्ही बाजूंना सात ऑक्टोबरला उंची प्रतिबंधित चौकट बसवून पूल अवजड व उंच वाहनांसाठी बंद केला आहे. मात्र, अजूनही या पुलावरून अवजड वाहतूक होत असल्याने येथे मोठी दुर्घटना होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही..Jalgaon Crime : जळगावात गोळीबार! कांचननगरमध्ये थरार, एकाचा मृत्यू; दोघांवर जिल्हा रुग्णालयात उपचार.पालकमंत्री अजित पवार १२ ऑक्टोबरला या परिसरात आले, त्या दिवशी येथे अवजड वाहतूक सुरू नव्हती. त्याच दिवशी महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांनी परिसराची पाहणी केली. त्यानंतर प्रशासनाने या परिसराकडे लक्ष न दिल्याने या अवजड वाहतुकीवर ताबा मिळविता आलेला नाही.-महेश मोकाशी, ग्रामस्थ, कोंढवे-धावडे.पोलिसांच्या सूचनेनुसार येथे २.४० मीटर उंचीची चौकट ठेवण्याच्या सूचना होत्या; परंतु उंची प्रतिबंधित चौकट बसविताना संरक्षण विभागाने स्कूल बस एनडीएकडे जाते. त्यासाठी ३.५० मीटर उंची ठेवण्यास सांगितले होते. त्यानुसार आम्ही ३.५० मीटर उंची ठेवली आहे. त्यातून अवजड वाहनेही जात आहेत. याबाबत, संरक्षण विभागाशी पुन्हा चर्चा करण्यात येईल.- संतोष लांजेकर, उपअभियंता, प्रकल्प, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.