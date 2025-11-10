पुणे

Khadakwasla Bridge : बंदी असतानाही अवजड वाहतूक सुरूच; खडकवासल्यातील जीर्ण पुलावरील स्थिती; अपघाताचा धोका

Khadekwala Bridge Safety Risk Increases : खडकवासला धरणालगतच्या सुमारे ६५ वर्षांपूर्वी बांधलेल्या आणि जीर्ण झालेल्या मुठा नदीवरील पुलावर सुरक्षेसाठी उंची प्रतिबंधित चौकट (Height Barrier) बसवूनही अवजड वाहनांची वाहतूक सुरूच असल्याने पुलावर अपघाताचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.
खडकवासला : खडकवासला धरणालगतच्या मुठा नदीवरील जुना पूल जीर्ण झाला असून, सुरक्षेच्या कारणास्तव महापालिकेने या पुलावर अवजड वाहनांच्या वाहतुकीस बंदी घातली आहे. यासाठी येथे उंची प्रतिबंधित लोखंडी चौकट (हाइट बॅरिअर) बसवली आहे, मात्र तरीही अवजड वाहनांची वाहतूक सुरूच असल्याने येथे अपघाताचा धोका वाढला आहे.

