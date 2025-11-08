Khadakwasla Bridge : खडकवासला धरण पुलाच्या दुरुस्तीला महापालिकेची निविदा

पुणे : कुंडमळा येथे पूल पडून झालेल्या दुर्घटनेनंतर पुणे महापालिकेने शहरातील पुलांची तपासणी केली होती. त्यात खडकवासला धरणाच्या समोरील ६० वर्षे जुन्या पुलाच्या दुरुस्तीची आवश्यकता असल्याने सुमारे २ लाख ६६ लाख रुपयांची निविदा काढण्यात आली आहे..खडकवासला गावातून वारजे, शिवणे, कुडजे या भागाला जोडणारा पूल खडकवासला धरणाच्या खालच्या भागात बांधलेला आहे. खडकवासला गाव पुणे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झाल्यानंतर या पुलाची देखभाल दुरुस्तीही महापालिकेला करावी लागते. पावसाळ्यात खडकवासला धरणातून पाणी सोडल्यानंतर या पुलावर पर्यटक गर्दी करतात. हा पूल अरुंद असून, दोन मार्गीका आहे, त्यामुळे येथे कोंडीही होते..Thane Crime : विवाहबाह्य संबंधाची पतीला लागली कुणकुण, पत्नीने प्रियकरासोबत मिळून काढला काटा, मृतदेह नदीत फेकला अन्....गेल्या वर्षी कुंडमळा येथील इंद्रायणी नदीवरील पूल दुर्घटनेनंतर महापालिकेने मुळामुठा नदीवरील पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनीही तसे आदेश काढले होते. या तपासणीमध्ये हा पूल असुरक्षित असल्याचे स्पष्ट आहे आहे. त्यामुळे महापालिकेने पुलाची दुरुस्ती पुढील पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे, अशी माहिती प्रकल्प विभागाकडून देण्यात आली..पानशेत पुरानंतर बांधला गेला पूल१९६१ मध्ये पानशेत धरण फुटल्यानंतर धरणाची दुरुस्ती करण्यात आली. त्याच वेळेला खडकवासला धरणाच्या खालच्या बाजूला हा पूल सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बांधला होता. सध्या या भागाची जबाबदारी महापालिकेकडे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.