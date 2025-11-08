पुणे

Khadakwasla Bridge : खडकवासला धरण पुलाच्या दुरुस्तीला महापालिकेची निविदा

Khadakwasla Bridge: Sixty-Year-Old Structure Found Unsafe : कुंडमळा पूल दुर्घटनेनंतर केलेल्या तपासणीत खडकवासला धरणासमोरील ६० वर्षे जुना पूल असुरक्षित आढळल्याने पुणे महापालिकेने पुढील पावसाळ्यापूर्वी दुरुस्ती पूर्ण करण्याचे नियोजन करत ₹२.६६ कोटींची निविदा काढली आहे.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
